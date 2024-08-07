曾姓富太太豪擲6億買豪宅！1個車位近千萬　全台最貴車位王換人當

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關於此次交易4車位高達3,700萬價格，他分析，過往最貴車位在信義區，大多配有「充電椿」，行情約650~750萬/車，「首席公館」此次飆出新水位，估計硬體或規劃上有過人之處，或是採特殊設計的類車庫規劃，才能創下高價。
另，大安區豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」，今年6月也出現交易，由章姓女富豪現金買下14樓戶，總價約4億、單價268萬，創下目前今年豪宅交易單價次高紀錄。
實價揭露，今年H1單價200萬/坪以上豪宅已有18筆交易、年增6筆，共7棟豪宅入榜，包括「西華富邦」6筆、「One Park Taipei元利信義聯勤」4筆、「皇翔御琚」3筆、「首席公館」2筆，另外「首泰信義」、「琢白」、「潤泰敦峰」各1筆，累計總銷逾63.8億。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然平均地權修法後，私法人禁買豪宅，影響高資產族的財務配置，不過由於今年上半年股市表現亮眼，加上許多法人股東個人盈餘分配，不動產的保值效應仍深受企業家族喜愛，因此仍有不少富豪有雄厚資本，將現金直接轉入房產。
第一建經研究中心副理張菱育指出，常見企業家族一次買下同層兩戶，多半認同該區域未來增值性，且原本就熟悉該區，對居住環境情有獨鍾，會以妻子或子女的名義購入，為家人置產，並在居住空間上更具使用彈性。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。