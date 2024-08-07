李洋奧運奪金後回林口！1句話讓全場嗨爆 上百羽球小將歡迎回家
台灣之光「麟洋配」在巴黎奧運完成羽球男雙史無前例連霸，李洋、王齊麟今（7）返台，李洋上午回到林口家，上百名羽球小球員在社區大門口迎接他回家，李洋也和小球員承諾說：「希望未來我可以去各個學校，跟大家交流！」讓全場氣氛嗨爆了。
記者徐銘穗/綜合報導
歡迎李洋回家活動由社區主委彭冠禎及新北市議員蔡淑君發起，蔡淑君表示，麟洋奪下奧運金牌二連霸時，她與上千名林口鄉親聚在體育館一起看轉播加油，內心相當感動，因李洋是林口住民，今天號召國小羽球隊、社區住戶與球迷們，一起迎接李洋回家。
李洋看到許多鄉親在迎接自己回來，臉上的開心藏不住，他笑著感謝大家這麼早就來歡迎他，「辛苦你們，謝謝你們，希望以後可以到各個學校跟大家交流」。
褪下奧運戰袍後，李洋把戰友王齊麟交棒給21歲新搭檔邱相樑，將在國立體大擔任副教授，為台灣培育優秀選手，同時，他今（7）也在機場宣布，有機會也想參選羽球協會理事長，幫助更多選手擁有更好的環境。不過，按照羽協規章最快要在2026年才會進行改選。
據悉，李洋和王齊麟2021年在東京奧運拿下金牌時，選擇領取每月12.5萬元國光獎金，當時就透露決定買房，並在2022年1月購入林口「長虹交響苑」建案，當時成交行情落在每坪46萬元左右，如今該社區近1年均價每坪已來到59萬元，上漲近10萬元，且最新實價揭露，高樓層戶每坪最高飆上69萬元，創社區新高。