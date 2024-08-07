快訊／郭天信、曾峻岳打德州撲克遭中職聯盟嚴懲！禁賽7場罰款7萬

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聯盟強調，中華職棒曾歷經瀕臨絕境的黑暗時期，對於相關認定均採最高標準，與球團每年法治教育上也會示警所有可能觸法的風險，並提醒選手必須遵守相關法令與規定，對於前往有疑慮之場所或遇有疑慮之人等均應向球團進行報備。有關各球團內規對於出入「爭議場所」的定義，聯盟表示尊重各球團內部規定，並支持球團依據內規予以懲處。
最後，聯盟也引述官大元選手在引退儀式時所說「13年前加入職棒那天起，就時時刻刻叮嚀自己球賽結束後不要隨意外出，在外遇到陌生人別再逗留⋯」，呼籲現在的年輕選手們要愛惜羽毛、珍惜現在得來不易的環境。
中職球員出事多 邱丹酒駕被起訴
中職今年球員生活作息不佳，事件頻傳，統一獅黃勇傳因為積欠大筆債務被開除，加上樂天桃猿邱丹因為酒駕事件自毀前程，如今曾傳昇也因打德州撲克賭博被逮，職棒生涯可能告終，加上郭天信、張政禹、曾峻岳皆違反內規，以及聯盟的相關條例嚴懲，讓人不勝唏噓。
中職規章明定：
「球團隊職員若有賭博、鬥毆、酗酒或其他影響職業棒球形象之不正行為、或對外發表影響聯盟及球團形象之不當言論，經聯盟查證屬實者，由聯盟視情節輕重處球團及該不正行為或不當言論之隊職員罰款1至10萬元、禁賽1至10場。如有犯罪、重大違紀、或涉及與球賽有關之賭博行為，得加重處罰。最重得處以永不得參與聯盟比賽。球團涉及聯盟球賽賭博，處球團罰款1億元。」未來球員若要再次以身試法，可能會面臨更重的刑罰。