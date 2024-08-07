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快訊／郭天信、曾峻岳打德州撲克遭中職聯盟嚴懲！禁賽7場罰款7萬

▲中職聯盟嚴懲郭天信、曾峻岳打德州撲克，禁賽7場罰款7萬。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.19）
▲中職聯盟嚴懲郭天信、曾峻岳打德州撲克，禁賽7場罰款7萬。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.19）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒今（7）日表示，針對三名郭天信、曾峻岳、張政禹這三位球員涉足爭議場所遭到富邦、味全球團依據球團內部規定重懲，聯盟今（7）日也依規章《球團隊職員違規懲罰規定》第五條「⋯其他影響職業棒球形象之不正行為⋯視情節輕重處罰款1至10萬元、禁賽1至10場。」處3名球員郭天信、曾峻岳、張政禹禁賽7場、罰款7萬。聯盟說明，德州撲克場所在台灣仍是合法非法參半，甚至有多起黑道介入違法經營的案例，成立「協會」也非認定合法的絕對標準，而是營運的模式。日前涉賭的曾傳昇也供稱「這家是德州撲克協會認證的合格場所！」，仍遭警方帶回偵訊並移送地檢署以賭博罪起訴，為避免觸法風險，處於灰色地帶的爭議場所仍需避免前往。

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郭天信、曾峻岳等人受罰　聯盟採最高標準

聯盟強調，中華職棒曾歷經瀕臨絕境的黑暗時期，對於相關認定均採最高標準，與球團每年法治教育上也會示警所有可能觸法的風險，並提醒選手必須遵守相關法令與規定，對於前往有疑慮之場所或遇有疑慮之人等均應向球團進行報備。有關各球團內規對於出入「爭議場所」的定義，聯盟表示尊重各球團內部規定，並支持球團依據內規予以懲處。

最後，聯盟也引述官大元選手在引退儀式時所說「13年前加入職棒那天起，就時時刻刻叮嚀自己球賽結束後不要隨意外出，在外遇到陌生人別再逗留⋯」，呼籲現在的年輕選手們要愛惜羽毛、珍惜現在得來不易的環境。

中職球員出事多　邱丹酒駕被起訴

中職今年球員生活作息不佳，事件頻傳，統一獅黃勇傳因為積欠大筆債務被開除，加上樂天桃猿邱丹因為酒駕事件自毀前程，如今曾傳昇也因打德州撲克賭博被逮，職棒生涯可能告終，加上郭天信、張政禹、曾峻岳皆違反內規，以及聯盟的相關條例嚴懲，讓人不勝唏噓。

中職規章明定：

「球團隊職員若有賭博、鬥毆、酗酒或其他影響職業棒球形象之不正行為、或對外發表影響聯盟及球團形象之不當言論，經聯盟查證屬實者，由聯盟視情節輕重處球團及該不正行為或不當言論之隊職員罰款1至10萬元、禁賽1至10場。如有犯罪、重大違紀、或涉及與球賽有關之賭博行為，得加重處罰。最重得處以永不得參與聯盟比賽。球團涉及聯盟球賽賭博，處球團罰款1億元。」未來球員若要再次以身試法，可能會面臨更重的刑罰。

▲2023亞冠賽中華隊投手曾峻岳投不滿一局失掉三分。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.16）
▲曾峻岳、張政禹、郭天信去年都曾參加亞冠賽，可能也因德州撲克有關聯。（圖／記者葉政勳攝）

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