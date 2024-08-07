凶宅黑吃黑、銀行也受害　地政士揭頂端詐術：4步驟狂賺3百萬！

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通常這樣的詐騙手法會有四步驟如下：
一、先找到一間網路查不到資訊的凶宅，市價千萬、屋主願意以市價六折出手，也就是六百萬，並說服屋主願意簽AB約。
AB約就是兩份合約，A合約，簽假價格，千萬；B合約，簽真價格，六百萬，A合約給「銀行貸款、實價登錄」造假用。
二、找合夥人，告知找到一間市價千萬、八折價，也就是八百萬凶宅可入手，兩人各出一百萬頭期款，即可入手，同時也告知合夥人，已跟屋主談好AB約。
三、銀行貸款下來後，若成功貸款八成，也就是八百萬，多出了來的兩百萬與合夥人對拆，立刻現賺一百萬。
四、一千萬脫手，與合夥人分潤，立刻再賺兩百萬。
林怡說，這樣的詐術，其實在房地產業界行之有年，做這種事情的人，什麼錢都沒有出，第三、第四步驟，合計共賺三百萬。
為何整個過程都沒有人發現或被揭露？她說明，首先，第一手屋主因凶宅不易脫手，有人願意接手，很容易被說服配合，再者，無論屋主、合夥人，都是簽AB約的共犯結構，即使發現貓膩，也不可能為了檢舉他人，讓自己陷入一起被查獲的風險。
至於銀行，由於目前查詢管道有限，即使問警方，通常也只會以「個資保護」、「非業務範圍」等理由婉拒，即使是銀行，也只能上網搜尋，況且如果是發生逾30年兇案，當時網路並不普及，更難查詢，就很容易受騙。
林怡進一步指出，其實四個步驟並未這項犯罪行為的終結點，出售的時候，行為人還會向下一個買家繼續打AB約，周而復始，惡性循環，中間還有可能就此洗白凶宅之名，導致最後一個自用接盤者受害。
「這樣的情況，主要還是凶宅資訊不透明所導致，僅靠民間資料並不完善！」她建議，政府應積極應對，如開放凶宅查詢管道等，從根本問題斷絕炒作凶宅及犯罪行為，另外，政府或許還可以在了解手法後，可尋找出破解之法，避免不知情民眾受害，讓不動產交易市場更加健全。