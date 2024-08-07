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凶宅黑吃黑、銀行也受害　地政士揭頂端詐術：4步驟狂賺3百萬！

▲凶宅套利方式千變萬化，最惡劣的頂端手法，「詐貸、騙合夥人、洗白」全部一次完成。（示意圖／翻攝自pexels）
▲凶宅套利方式千變萬化，最惡劣的頂端手法，「詐貸、騙合夥人、洗白」全部一次完成。（示意圖／翻攝自pexels）

記者陳韋帆／綜合報導

凶宅套利時有所聞，操作手法千變萬化，除了遊走法律邊緣，也有犯法的惡劣行徑！金門地政士事務所地政士林怡接受《NOWnews》訪問表示，「很多人認為凶宅詐騙套利主要是『隱瞞凶宅』事實出售，事實上那是地板(低端)手法，大氣層(高端)手法是騙銀行也騙合夥人！」

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林怡表示，由於凶宅資訊查詢不易，也衍生了許多詐騙手法，最厲害的，從一開始就找合夥人設局，甚至連銀行都騙，空手套白狼，房貸一通過，就立刻現金入袋。

通常這樣的詐騙手法會有四步驟如下：

一、先找到一間網路查不到資訊的凶宅，市價千萬、屋主願意以市價六折出手，也就是六百萬，並說服屋主願意簽AB約。

AB約就是兩份合約，A合約，簽假價格，千萬；B合約，簽真價格，六百萬，A合約給「銀行貸款、實價登錄」造假用。

二、找合夥人，告知找到一間市價千萬、八折價，也就是八百萬凶宅可入手，兩人各出一百萬頭期款，即可入手，同時也告知合夥人，已跟屋主談好AB約。

三、銀行貸款下來後，若成功貸款八成，也就是八百萬，多出了來的兩百萬與合夥人對拆，立刻現賺一百萬。

四、一千萬脫手，與合夥人分潤，立刻再賺兩百萬。

林怡說，這樣的詐術，其實在房地產業界行之有年，做這種事情的人，什麼錢都沒有出，第三、第四步驟，合計共賺三百萬。

▲林怡。（圖／記者陳韋帆攝）
▲林怡表示，凶宅詐騙之所以層出不窮，主要還是因為資訊不夠透明所導致，建議政府應積極應對。（圖／記者陳韋帆攝）
為何整個過程都沒有人發現或被揭露？她說明，首先，第一手屋主因凶宅不易脫手，有人願意接手，很容易被說服配合，再者，無論屋主、合夥人，都是簽AB約的共犯結構，即使發現貓膩，也不可能為了檢舉他人，讓自己陷入一起被查獲的風險。

至於銀行，由於目前查詢管道有限，即使問警方，通常也只會以「個資保護」、「非業務範圍」等理由婉拒，即使是銀行，也只能上網搜尋，況且如果是發生逾30年兇案，當時網路並不普及，更難查詢，就很容易受騙。

林怡進一步指出，其實四個步驟並未這項犯罪行為的終結點，出售的時候，行為人還會向下一個買家繼續打AB約，周而復始，惡性循環，中間還有可能就此洗白凶宅之名，導致最後一個自用接盤者受害。

「這樣的情況，主要還是凶宅資訊不透明所導致，僅靠民間資料並不完善！」她建議，政府應積極應對，如開放凶宅查詢管道等，從根本問題斷絕炒作凶宅及犯罪行為，另外，政府或許還可以在了解手法後，可尋找出破解之法，避免不知情民眾受害，讓不動產交易市場更加健全。

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