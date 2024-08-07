獨／房貸滿水位、台股大震盪　顏炳立直言：少年房神們要當心了！

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顏炳立表示，政府推出新青安，無疑是在房市上點了一把火，加速消耗貸款額度，如今逼近滿水位，銀行就會將額度優先給關係或信用較好的客戶，其他人就會房貸退件、拖延等情況，自然也有可能排擠到新青安專案。
2023年8月迄今，市場瀰漫著「錢很好取得、利息又低」氛圍，不少年輕人幾乎都忘了我是誰，只想要政府的新青安補貼，忘記房價已經拉高，一旦市場買氣冷卻，想上、下車都有困難。
他說明，這波房市熱區，中南部大多是搭乘「高鐵、台積電」話題，大台北區域則是又遠、又小、又貴，炒高的房價，剛性需求難以接手，若新青安貸款出現障礙，抗性將更高，估計小宅買氣將明顯降溫。
而預售屋亂象也相當奇葩，新青安拉抬成屋買氣，預售屋也被拉抬，但預售屋完工到交屋需約3年，到時候新青安專案早就沒了，如果是盼望著靠新青安購屋的剛需，也將衍生不少問題。
顏炳立批，政府從來就沒思考過，房地合一閉鎖期限縮了市場供應，新青安大開買氣活水，買房子的人每個都等著要賺錢，如預售排隊購屋潮就是這樣來，比看演唱會還辛苦，拼命抽籤，人人一副包贏不包輸的樣子，才會導致市況失控。
談到近期台股震盪，他指出，「目前出現反彈，想進場的人將會更加謹慎，但畢竟當初許多『少年股神』，是在台積電4、5百元時進場，震盪會影響買氣與信心，但依舊是處於獲利狀態，仍可『以股養房』，短時間內影響不大，但如果融資炒股的人，可能就會比較擔心，一旦台積電跌停2、3天，就有可能斷頭。」
至於台股對於房市影響，顏炳立則認為，短期內衝擊不大，不少人之前靠著股市賺到的錢購屋，即使想要大量釋出，也不是1、2天的事情，想要快速脫手，也要有人願意接手才行。
展望8~12月房市，他推測，「房市買氣結構將出現翻轉，回流台資約3千億資金8月解封，估計將流入近年漲幅有限的『豪宅、廠商辦、店面』穩定產品，但不會購買因新青安而興起的小宅產品。」
不過，小宅產品，又或者「又遠、又貴、又小」的房子，一方面漲幅過高，另一方面總價過低，僅約8百~1千萬，還在蛋白區，對於豪客而言不會是資產配置首選，況且這樣價格，現在只能買到新北市郊區，剛需都不想接盤了，自然會在房貸滿水位後，出現買氣下修甚至停滯的情況。
最後，顏炳立提醒「少年股、房神」，投資理財本就應該做好最壞打算，到了那天，你是否能控制或承受，股、房市早已到高點，就是風險最高的時候，如果發現資金槓桿過高，最好趁早未雨綢繆，一旦買氣停滯，恐怕一切都來不及了！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。