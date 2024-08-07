連打德州撲克、柏青哥都不行！平野惠一談日本職棒規定超級嚴格

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平野惠一過去在阪神虎就是人氣球員，他提到，球員身肩公眾人物責任，提到日職現役球員時期的休閒娛樂，平野透露，球季期間練球和強化自己都已經忙不過來了，根本沒時間想著休假要幹嘛，要等到休賽季期間才會想到帶家人旅行等，「危機感很重，不管休賽季還是球季期間我都是找時間練習，沒什麼休閒餘樂。」
對於近期中職球員玩德州撲克風波，平野表示，規則上說不行的事就不要去做，現在已經有球員因此被開除或下放二軍無法比賽，球迷沒辦法看他們表現，這是最可惜的部分，「現在最重要的是我們球隊要確實管理好。」
平野說，其實球隊一直都有在提醒球員，不只是德州撲克，包括牽涉賭博的手機遊戲，也有提醒千萬不要碰。有些違法場所不要去，不要跟一些不明人士接觸，「我知道台灣有假球案的歷史，一個人的行為，很容易變成全隊甚至影響整個中職。」
平野強調，職業運動就是有這樣的力量，必須成為小朋友的榜樣，對社會要有貢獻，身為職棒選手，就是背負這樣的責任，一定要避免碰觸一些灰色地帶的事情，「有些人可能不知道這些事情是不好的，或是踏進去那個地方，社會觀感不佳，球團管理者和教練團事前就要提醒他們不要去，預警是很重要的。」
最後平野也提到，日本對於賭博這種事情是絕對嚴禁，也不能隱瞞，不然在社群會更擴大成一些事件，所以可能被抓到，就被迫直接下二軍、引退的例子也是常見。