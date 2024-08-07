奧運拳擊／林郁婷明凌晨拚晉金牌戰！遇「黑馬」土耳其對手很陌生
台灣奪金大熱門林郁婷明(8)日清晨將在巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，對決土耳其選手Esra Yıldız，外界評估若沒意外或失常，林郁婷有很大的機會挺進金牌戰，成為中華拳擊隊在奧運史上第一人。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
高居頭號種子的林郁婷展現奪金企圖心，在前兩輪的比賽中都是以5：0輾壓對手晉級，8強賽，林郁婷還一度用鐵拳打保加利亞Staneva Kamenov的臉打歪。今4強賽對手並非賽前預測的巴西名將Jucielen Romeu，反而是土而其的Esra Yıldız，雙方過去並沒有交手紀錄，彼此都很陌生，林郁婷必須謹慎應戰。
碰上陌生對手 林郁婷須謹慎應戰
27歲的Esra Yıldız身高比林郁婷矮了約8公分，但移動速度和防守反擊是她的優勢。Esra Yıldız上屆東京奧運在次輪止步，而今年在巴黎則一路殺進4強賽，成為大黑馬，以挑戰者的姿態對決林郁婷。
林郁婷生涯已經收集亞運、世錦賽、亞錦賽等金牌，只差一面奧運金牌就能完成大滿貫。而上屆東京奧運意外在首輪就爆冷出局，也加深林郁婷對於奧運獎牌的渴望。
國際拳擊協會（International Boxing Association，簡稱IBA）在奧運期間刻意操作性別問題，讓林郁婷遭到輿論攻擊，所幸林郁婷心態夠強大，逐漸走過流言蜚語，用實力證明清白，並在杭州亞運奪金。而巴黎奧運賽前林郁婷就已公開回應，「不會受到輿論影響，就當作對手怕我了！」