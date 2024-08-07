巴黎奧運／英雄聯盟傳奇選手Uzi挑戰馬拉松！「驚人蛻變」現況曝
《英雄聯盟》LPL 賽區的傳奇AD選手Uzi（簡自豪），自去年11月底後就離開了職業賽場，過去他的身材較為豐腴，也因此深受糖尿病症所苦。而在沒有繼續打比賽後，Uzi也在老婆鼓勵下開始進行運動與健身，更在今（7）日宣布將飛往巴黎參加奧運會的全民馬拉松活動，完成自己的人生目標，而他的蛻變照曝光也引爆社群關注。
記者潘毅／綜合報導
Uzi在過去擔任選手的時期，因為遊戲風格敢衝敢打，被粉絲封為「狂小狗」，就算生涯未能奪下S賽冠軍，但依舊是許多中國網友公認最偉大的選手。不過從2020年開始，Uzi就受到糖尿病、手傷舊疾困擾，幾度退役又復出，最後加盟EDG，並在去年11月宣布離開。
脫離選手身分後有了更多自由時間，Uzi 在老婆奧咪咪的鼓勵之下，開始養成運動、健身的習慣，結果才經過不到一年，Uzi整個人完全蛻變，整個人瘦一大圈，身體也變得相當結實。
今（7）日Uzi更突然宣布一項隱藏許久的秘密，「巴黎時間8月10日晚上，我要在巴黎奧運會上，挑戰人生中首個全民馬拉松啦！大家應該都知道我已經運動很久啦，減重和恢復身體對我來說是一個很艱難的目標在完成這個目標的過程中我找回了那曾經有過的想要挑戰的感覺。 於是我做了一個大膽的決定，我想去挑戰一下馬拉松！」消息曝光後，也引發全球電競迷的關注，並紛紛為他獻上祝福，希望Uzi能挑戰自我成功。