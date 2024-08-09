泰國旅遊團洞穴遇難！導遊被水沖走後淹死　17年前慘案再度上演

怕越南倒向美國？中國五年來首次出動無人機　越南新領導人剛上位

▲圖為無偵超音速高空偵察無人機。（圖／取自維基共享資源）
▲圖為無偵超音速高空偵察無人機。（圖／取自維基共享資源）

國際中心賴正琳／綜合報導

共產黨中央委員會總書記、前越南領導人阮富仲（Nguyễn Phú Trọng）上個月19日去世，代理總書記蘇林（Tô Lâm）在8月3日舉行的越共第十三屆中央全會上全票當選，成為新任的越共中央總書記。越南最高領導人才剛上位，中國便派出軍用無人機從海南島飛往越南海岸線再返回，這是5年以來首次，學者認為用意在於「威懾越南」，因忌憚新政府會倒向美國。

我是廣告 請繼續往下閱讀
復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永教授在《騰訊網》上發文指出，自從阮富仲去世後，越南高層經歷一段時間的變動，最後才確定由蘇林擔任越南領導人。但近期越南有許多「異樣的舉動」，讓鄭繼永教授認為，越南可能出現了「倒向美國、西方國家」的趨勢。

鄭繼永教授稱，第一個「異樣舉動」，就是越南近期與菲律賓在9日將進行史上第一次的聯合海上演習，針對中國的意味濃厚。鄭繼永教授表示，雖然越南與菲律賓宣稱演習的主要內容與海上搜救、防火防爆為主，但兩國背後的意圖卻是想在「南海問題」上相互合作。

鄭繼永教授分析認為，菲律賓與越南先後向聯合國提出《南海外大陸棚劃界案》，有「企圖瓜分中國南海領土」的嫌疑，在此基礎之上，又進行聯合海上演習，且菲律賓與越南也簽署了加強雙方海警合作的協議，儼然是想「聯合抗中」。

另外一個不同的舉動，則是新政府成立後「優先訪美」，鄭繼永教授表示，蘇林在上台後沒多久，就讓越共中央政治局委員阮春勝帶領代表團訪問美國，並與美國副國務卿庫爾特．坎貝爾 ( Kurt Campbell ) 舉行會談。最後，阮春勝也隊美越兩國的關係給出了高度的評價，並強調兩國應該加強各種層面的往來。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國擔憂越南新政府偏向美國和西方國家。（圖／美聯社／達志影像）
鄭繼永教授指出，蘇林時代的越南政府第一個外交舉動，選擇拜訪美國，顯示了越南對美國的依賴與重視，隱含著越南「向美靠攏」的意涵。因此解放軍派出「無偵 -10 」這種戰鬥力十分強悍的無人機飛往越南海岸線，就是在對越南進行警告。他認為解放軍可以利用這種無人機，對越南以及周邊的南海國家進行「降維打擊」，一旦越南有任何「風吹草動」，中國就能迅速收到情報並制定反擊方案。

鄭繼永教授強調，目前中國處理對越南關係的策略是「恩威並施」，雙方的政治理念相近，地理位置也十分接近，非常容易促成合作。但如果越南對中國在南海的領土「抱有野心」，中國就可能讓越南面臨「最壞的結果」。他甚至文中恐嚇越南，「要越南政府好好想清楚」。

▲18日越南共產黨已提名公安部部長蘇林出任國家主席。（圖／翻攝自FaceBook）
▲蘇林在本月3日正式成為越南新任最高領導人，即越共中央總書記。（圖／翻攝自FaceBook）

重新投資中國？富士康原本移往越南和印度　港媒：踢到鐵板

柬埔寨蓋運河引越南擔憂！一帶一路工程再惹議　17億美元運河開工

影／史上第一次！越南和菲律賓聯合軍演　均曾與中國海警發生衝突

連韓國人超愛！越南「共咖啡」來台展店　「羅布斯塔」咖啡特色曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選