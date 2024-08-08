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父親節不快樂！基泰大直坍塌336天　災民吐心聲：剩我們在堅持

▲基泰大直坍塌案已過336天，蔣市府持續推動東、南側都更，鄰損一樓戶指出，權益遭市府漠視。（圖／NOWnews資料照）
▲基泰大直坍塌案已過336天，蔣市府持續推動東、南側都更，鄰損一樓戶指出，權益遭市府漠視。（圖／NOWnews資料照）

記者陳韋帆／綜合報導

基泰大直坍塌事件已過336天，即使相關工程人員陸續被北檢起訴，蔣市府都更繼續往目標前進，仍有災民無奈表示，「受到的損害遲遲未得到正義，都更向前行也無法還給我們原有居住空間，但時間會磨滅一切，現在也只剩我們在堅持！」

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基泰大直2023年9月4日發生基地下陷，除了導致25戶坍塌拆除，「東、南側」民宅也發生塌陷、滲漏水等情況，雖未到法定標準拆除地步，但也讓居民不敢再居住，紛紛加入都更行列。

至於肇事建商基泰建設，北檢今年4月29日宣告偵查終結，基泰大直案連續壁厚度僅50公分，非結構圖60公分，依違背建築術成規罪起訴工地負責人邱丞鴻、工地主任張博翔、建築師王德生等5人，並對邱、張、王求處7月以上之刑。

至於基泰建設前董事長陳世銘等人被控殺人未遂部分，檢察官認為並無證據顯示陳男等人指示或監督基泰大直施工狀況，查無不法，另行簽結。

東、南側基地部分，台北市更新處長陳建華向媒體指出，2基地住戶已逾75%比例願意參與公辦都更，最快今年底~明年初就可以招商、遴選投資者；不同意部分，主要是一樓住戶未擁有地下室對應的土地產權。

據了解，一樓住戶擁有的地下室空間，因未有土地持份，依照都更法規，僅能依土地持份進行權利變換，地下室無持份，僅能採補償方式進行，而基泰案一樓戶，地下室僅能1坪換0.1坪。

一樓某住戶接受《NOWnews》訪問表示，「我們當初住在這裡，空間大小就是符合我們使用，基泰把我們搞塌了，才導致我們被迫都更，我們也知道法規上只能這樣走，但以前就有建商願意以地下室1坪換0.22坪給我們，顯然建商獲利足夠給予更多空間，而市府程序不懂變通，只知道往目標前進，罔顧我們權益。」

他指出，「一開始也有不少鄰居支持我們，但隨著時間磨滅，支持我們的也越來越少，一樓戶本相對所有樓層少數，要通過市府的75%又有何困難，直接變成多數霸凌少數，這似乎不是民主國家該有的狀況，何除了況始作俑者基泰建設，市府也明顯監督失職，最終只有基泰小的被起訴，高層似乎都沒事？市府也未賠償我們損失，只是想要加速推動都更，罔顧、漠視我們權益，不知道又有誰能幫助我們？」

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