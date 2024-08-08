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新青安促「輕齡爸」揹貸？晚1年88節出手　購屋壓力激增116萬

▲聯徵資料顯示，今年30~40歲購屋人數明顯增加，但揹貸壓力也增加了116萬。（圖／家庭消費中心攝）
▲聯徵資料顯示，今年30~40歲購屋人數明顯增加，但揹貸壓力也增加了116萬。（圖／家庭消費中心攝）

記者陳韋帆／綜合報導

價不斷攀升，年輕爸壓力與日俱增！根據聯徵中心，2024年Q1，30~40歲男性房貸，平均鑑估值1,328萬、年增116萬，核貸10,782件、年增2千餘件，顯示新青安幫助並促進年輕爸爸購屋，但揹貸壓力依舊越來越大。

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根據聯徵資料，統計男性購屋，2024年Q1，30~40歲占45%、平均鑑估值1,328萬；40~50歲35%、平均鑑估值1,439萬；50~60歲15%、平均鑑估值1,622萬；60歲以上5%、平均鑑估值2,020萬。

平均核貸成數則依照年齡增加出現遞減，74.2~66.8%；平均鑑估成數亦出現遞減，100.4~98.5%。

▲2024年Q1男性購屋貸款狀況。圖／台灣房屋
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新青安促使年輕爸爸積極購屋，多數年輕購屋者偏好新建案，由於房價近年攀漲劇烈，預售到交屋階段須2~3年工期，交屋時房價已增值，故貸款鑑估金額出現超過100%的現象。

不過，資料也指出，雖然30~40歲購屋年增2千餘件，但貸款鑑估值也從1,212萬增加到1,328萬，1年增加116萬，顯示晚1年購屋，成家壓力又更大。　

▲腦中風、巴金森氏病、癲癇、及老人失智症等腦病變，常導致或合併產生智能異常狀態。（示意圖／取自Pexels）
▲張菱育指出，不少高齡男性，為幫家人進行資產配置，也揹負上房貸。（示意圖／翻攝自Pexels）
當爺爺還要揹房貸　Q1有逾千件60歲男性申貸

雖然年齡越大，財務能力更好，不過要揹的房貸也就更多，第一季仍有超過千件的60歲男性申貸，當然利率條件是各年齡層最高，平均核貸成數也只有66.8%。

第一建經研究中心副理張菱育表示，60歲以上的男性購屋者，多半購置第二屋以上，不僅無法使用新青安優惠貸款，貸款成數、利率也都受限，但看好房地產的保值性，購屋通常除了為家人置產，也是長期資產規劃之一。

張旭嵐指出，整體房價越來越高，不過現代社會兩性平均，越來越多雙薪家庭一起負擔房貸，一般夫妻購屋，主要以屋主為申貸人，或是收入高、薪資穩定者來爭取較好的貸款條件；女性申貸的比例，也因所得及職業自主性提高，比以前增加許多，男性一肩扛的"付清"的壓力也比較抒緩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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