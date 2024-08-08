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中華隊8/8奧運賽程看這！「舉重女神」郭婞淳聯手羅嘉翎搶金牌

▲台灣「舉重女神」郭婞淳鎖定巴黎奧運，金牌衛冕之路充滿挑戰。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲台灣「舉重女神」郭婞淳鎖定巴黎奧運，金牌衛冕之路充滿挑戰。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

距離巴黎奧運閉幕剩下最後5天，中華隊今（8）賽程很刺激，「舉重女神」郭婞淳，今天將在女子59公斤級登場，上屆摘金的她，將面臨很大挑戰，「國民女友」羅嘉翎也將於跆拳道女子57公斤亮相。在東京奧運拿下金牌的郭婞淳，已達成生涯舉重「金滿貫」，今年前往巴黎尋求衛冕，難度不小，主要是因為過去一年多，她大小傷勢不斷，出發前都還在做最後調整。「跆拳道甜心」羅嘉翎今天已經順利完成過磅，過去1個多月來和國訓中心合作體重控制沒有白費，身上之前也有傷勢，就看如何挑戰金牌。

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郭婞淳壓力不小　但要力拚突圍

巴黎奧運女子舉重59公斤級共12人參賽，現年30歲的郭婞淳已是所有選手當中年紀第2大，從所有參賽選手的報名成績來看，目前郭婞淳暫時排在第4，但郭婞淳也有隱憂，就是她的腰傷問題是否可以克服，也存在很大問題。郭婞淳也沒出席奧運媒體日訪問，比較屬於「未知」狀況。

跆拳道「國民女友」羅嘉翎昨日已經順利完成過磅，她曾因過磅還要剪頭髮，因為身高175的她，在57公斤量級較為吃香，因此她也選擇留在這個量級。跆拳道的比賽場地跟劍擊運動的比賽場地巴黎大皇宮一樣，因此，觀眾也可以欣賞相關的美景。

羅嘉翎首輪對手為黎巴嫩女將Laetitia Aoun，不過她第二場將遇上2屆奧運金牌Jade Jones，她是2012倫敦奧運以及2016里約奧運金牌，上屆東京奧運16強出局，這次以大會第3種子身份征戰巴黎。

另外在高爾夫女子組賽程上，錢珮芸、徐薇淩也將繼續在第2回合出戰。中華隊今天關關難過關關過，也要力拚多面獎牌成色。

▲郭婞淳在上屆東京奧運拿下金牌，今年巴黎奧運帶傷出征，期望能有成績。（圖／特派記者葉政勳攝，資料照）
▲郭婞淳在上屆東京奧運拿下金牌，今年巴黎奧運帶傷出征，期望能有成績。（圖／特派記者葉政勳攝，資料照）
中華隊賽事預告：

高爾夫

15:00開始

女子組個人賽第2輪 錢珮芸、徐薇淩

跆拳道　

17:36 女子57公斤級16強 羅嘉翎

舉重

21:00 女子59公斤級 郭婞淳

本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：

2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。

無線電視

公共電視（公視主頻、公視3台）

華視

中華電信MOD（IPTV）

愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）

網路／行動平台（網路OTT）

Hami Video

ELTA.TV

愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視
 

▲羅嘉翎談到自己的身體目前狀況時，表示狀態「持續往好的方向發展」。（圖／記者林調遜攝）
▲羅嘉翎談到自己的身體目前狀況時，表示狀態「持續往好的方向發展」。（圖／記者林調遜攝）

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