中華隊8/8奧運賽程看這！「舉重女神」郭婞淳聯手羅嘉翎搶金牌

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巴黎奧運女子舉重59公斤級共12人參賽，現年30歲的郭婞淳已是所有選手當中年紀第2大，從所有參賽選手的報名成績來看，目前郭婞淳暫時排在第4，但郭婞淳也有隱憂，就是她的腰傷問題是否可以克服，也存在很大問題。郭婞淳也沒出席奧運媒體日訪問，比較屬於「未知」狀況。
跆拳道「國民女友」羅嘉翎昨日已經順利完成過磅，她曾因過磅還要剪頭髮，因為身高175的她，在57公斤量級較為吃香，因此她也選擇留在這個量級。跆拳道的比賽場地跟劍擊運動的比賽場地巴黎大皇宮一樣，因此，觀眾也可以欣賞相關的美景。
羅嘉翎首輪對手為黎巴嫩女將Laetitia Aoun，不過她第二場將遇上2屆奧運金牌Jade Jones，她是2012倫敦奧運以及2016里約奧運金牌，上屆東京奧運16強出局，這次以大會第3種子身份征戰巴黎。
另外在高爾夫女子組賽程上，錢珮芸、徐薇淩也將繼續在第2回合出戰。中華隊今天關關難過關關過，也要力拚多面獎牌成色。
中華隊賽事預告：
高爾夫
15:00開始
女子組個人賽第2輪 錢珮芸、徐薇淩
跆拳道
17:36 女子57公斤級16強 羅嘉翎
舉重
21:00 女子59公斤級 郭婞淳
本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：
2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。
無線電視
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華視
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愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視
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