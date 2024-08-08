政大傳奇「類」凶宅！法拍1506萬標脫　專家估：約市價48折

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今(8)日進行3拍，根據法拍資料，法拍原因為拍賣抵押物，債務人為劉姓自然人，債權人第一順位為銀行、設定2,189萬，第二順位為民間借貸，設定180萬；總坪數52.49坪、底價1,312萬，現場2組人投標，最後由江女以1,506萬得標，拆算單價約28.69萬/坪。
元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，水事紀目前行情約60萬/坪，以28.69萬/坪標脫，大約是市價48折，顯示即使非法院或內政部明確定義的凶宅，其衝擊依舊巨大。
內政部「不動產說明書」中，會請屋主勾選「持有期間是否曾發生非自然死亡」，所謂非自然死亡，包括兇殺、輕生等，意外或自然死亡則不在範圍內，此外，假設事故發生在屋內，但死者死亡地點為醫院，也不符合其定義，因此產生不少漏洞。
陳傑鳴表示，目前凶宅並未有明確查詢管道，警局、里長通常不會協助，想確認困難重重，他建議，民眾購屋前，理應多方管道打聽，包括網路查詢，實際詢問鄰居、管理員、鄰里長，並多方比較仲介說法，較能保障自己不要誤買凶宅。
寬頻房訊發言人徐華辰表示，該標的畢竟有「類」凶宅疑慮，所以市價48折標脫，尚符合市場行情，對於沒有民俗忌諱的人，等於省下約1,500萬獲得一間房子，如果是一般上班族，等於少打拚了10年以上。
至於法拍屋的法院筆錄中，出現前後不一的情況，他指出，「其實並非第一次，雖然為了幫助投標人釐清有無重大瑕疵，法院會進行初步查證，但關於事故宅部分，警方回覆通常僅會說明結果而無過程，投標人難以判斷其中發生了什麼問題。」
不過，若針對此標的物來說，由於服藥身亡原因很多，可能是輕生，但也有可能是用藥過量或噎死意外導致，故難以直接判斷警方是否說法前後不一。
另外，「事故屋」名稱，屬於業者俗稱，指屋內曾發生事故，定義十分籠統，也包括意外等，難以直接判別是否符合內政部的凶宅定義，但即使非內政部定義的凶宅，若是重大事故，也可能符合價值減損的可能。
徐華辰建議，如果有意購買法拍屋，若經驗有缺，建議委由專業仲介協助，才能避免自己誤踩雷區，畢竟法拍屋即使比市價便宜，價格依舊不斐，況且法拍不比一般買賣，有許多專業問題必須面對。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。