奧運400公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

奧運籃球／美國女籃締造59連勝！觀戰陣容超豪華　詹皇、飛魚現身

▲美國女籃在巴黎奧運8強賽交手奈及利亞，觀眾席上有不少體育界名人現身，包含美國男籃成員「詹皇」LeBron James、Devin Booker，以及傳奇泳將「飛魚」Michael Phelps等人。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國女籃在巴黎奧運8強賽交手奈及利亞，觀眾席上有不少體育界名人現身，包含美國男籃成員「詹皇」LeBron James、Devin Booker，以及傳奇泳將「飛魚」Michael Phelps等人。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

美國女籃今（8）日凌晨交手奈及利亞，靠著WNBA拉斯維加斯王牌中鋒Aja Wilson狂砍20分、11籃板，以88：74擊敗奈及利亞，順利挺進4強。此戰讓美國女籃在奧運締造59連勝紀錄，距離完成奧運8連霸的傳奇偉業，更是只剩下2場勝利。此外，本場比賽的觀眾席可說是星光閃爍，包含美國男籃成員「詹皇」LeBron James、Devin Booker等人都有出席，甚至是傳奇泳將「飛魚」Michael Phelps、退役球星「德國坦克」Dirk Nowitzki都有現身。

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貨真價實夢幻隊　眾多球星關注

美國女籃在奧運堪稱無敵的存在，在1992年巴塞隆納奧運的4強賽輸球後，自從1996年開始的各界奧運會就持續連勝，締造了7連霸的可怕紀錄。

如今，在8強賽戰勝奈及利亞後，即將在4強交手澳洲，朝奧運60連勝邁進，若闖入金牌賽，則會和地主隊法國、比利時之戰的勝方交手。

▲WNBA拉斯維加斯王牌中鋒Aja Wilson，率領美國女籃在巴黎奧運8強賽中，以88：74取勝，續寫59連勝的超狂紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲WNBA拉斯維加斯王牌中鋒Aja Wilson，率領美國女籃在巴黎奧運8強賽中，以88：74取勝，續寫59連勝的超狂紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
美國女籃如此貨真價實的夢幻隊，也吸引眾多球星到場觀看。美國男籃在8強賽擊敗巴西後，獲得一天休息時間，明（9）日凌晨才將再戰塞爾維亞隊內的球星詹皇、Devin Booker、Bam Adebayo趁著空擋到場為女籃加油。

另一方面，也有媒體拍攝到，泳壇傳奇飛魚、「女飛魚」Katie Ledecky還有Dirk Nowitzki都現身球場，觀戰陣容相當豪華。

▲「詹皇」LeBron James領軍美國男籃眾多球星出戰巴黎奧運，包含Kevin Durant、Anthony Davis等人，在8強賽擊敗巴西後，將在4強再度碰頭交手多次的強敵塞爾維亞。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James領軍美國男籃眾多球星出戰巴黎奧運，包含Kevin Durant、Anthony Davis等人，在8強賽擊敗巴西後，將在4強再度碰頭交手多次的強敵塞爾維亞。（圖／美聯社／達志影像）



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