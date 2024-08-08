奧運籃球／美國女籃締造59連勝！觀戰陣容超豪華 詹皇、飛魚現身
美國女籃今（8）日凌晨交手奈及利亞，靠著WNBA拉斯維加斯王牌中鋒Aja Wilson狂砍20分、11籃板，以88：74擊敗奈及利亞，順利挺進4強。此戰讓美國女籃在奧運締造59連勝紀錄，距離完成奧運8連霸的傳奇偉業，更是只剩下2場勝利。此外，本場比賽的觀眾席可說是星光閃爍，包含美國男籃成員「詹皇」LeBron James、Devin Booker等人都有出席，甚至是傳奇泳將「飛魚」Michael Phelps、退役球星「德國坦克」Dirk Nowitzki都有現身。
記者林之越/綜合報導
貨真價實夢幻隊 眾多球星關注
美國女籃在奧運堪稱無敵的存在，在1992年巴塞隆納奧運的4強賽輸球後，自從1996年開始的各界奧運會就持續連勝，締造了7連霸的可怕紀錄。
如今，在8強賽戰勝奈及利亞後，即將在4強交手澳洲，朝奧運60連勝邁進，若闖入金牌賽，則會和地主隊法國、比利時之戰的勝方交手。
美國女籃如此貨真價實的夢幻隊，也吸引眾多球星到場觀看。美國男籃在8強賽擊敗巴西後，獲得一天休息時間，明（9）日凌晨才將再戰塞爾維亞，隊內的球星詹皇、Devin Booker、Bam Adebayo趁著空擋到場為女籃加油。
另一方面，也有媒體拍攝到，泳壇傳奇飛魚、「女飛魚」Katie Ledecky還有Dirk Nowitzki都現身球場，觀戰陣容相當豪華。