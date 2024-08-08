淡水房子能買？才回漲又遇「股災」　淡水女王吐實：已是唯一選項

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對於股市震盪，她分析，股市震盪，有人認為會導致購屋能力下滑，事實上，若是投資考量，房市具保值抗通膨特性，相對股市穩健不少，反而是資金的最佳避風港。
沈雅純進一步指出淡水市況，「隨交通建設不斷推進，新成屋屋主已出現『以租待時』的惜售跡象，除可享受交通完工後的增值利多，亦可避開房地合一稅5年內出售的高稅閉鎖期，買方則大多是擔憂房價持續攀漲，未來將買不起，搭乘新青安風潮的首購族。」
她認為，相對大台北其他區域，淡水房價基期仍相對低了不少，即使股市震盪，但觀察台灣多年房市變化，只要是多年持有的自用族群，少有聽見賠售案例，建議有意購買淡水的買家，應趁尚有補漲空間尋找適合自己的房子入手。
不過，沈雅純也提醒，目前央行第二戶現貸令(最高6成)已經登場，且銀行不動產放貸比即將滿水位，即使有經驗的仲介，都具有協助客戶貸款經驗，但目前因額度很滿，無法保障一定可協助申請到理想成數與利率，即使申請到，銀行有時也會無法明確告知撥款時程。
她建議，購屋人如果想採用新青安貸，簽訂買賣契約時，一定要記得拉長交屋時間，避免房貸受阻導致違約；而購買第二戶以上者，至少必須多準備1成購屋金，才能避免貸款成數不足問題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。