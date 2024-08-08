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淡水房子能買？才回漲又遇「股災」　淡水女王吐實：已是唯一選項

▲沈雅純表示，隨交通利多陸續到位，淡水房價正處於補漲期，且已是大台北少有的首購總價區。（圖／記者陳韋帆攝）
▲沈雅純表示，隨交通利多陸續到位，淡水房價正處於補漲期，且已是大台北少有的首購總價區。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／綜合報導

房股震盪，淡水房子還能買嗎？素有淡水房仲女王之稱的沈雅純接受《NOWnews》訪問表示，「淡水二手屋逐漸站上3字頭，預售屋也向4字頭邁進，且是目前大台北區域中，以2字頭預算，最容易找到不錯房屋的區域，況且房市相對股市保值不少，以大台北來說，可以說是唯一選項了！」

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沈雅純表示，淡水長年受交通壅塞問題所苦，導致近年房價漲幅不如其它區域，然而三大交通利多「淡北道路、淡江大橋、淡海輕軌藍海線二期」陸續傳出捷報，搭配新青安貸上限1000萬額度，淡水大台北區域中，最易在總價內買到移居空間大小的區域，房價明顯開始補漲。

對於股市震盪，她分析，股市震盪，有人認為會導致購屋能力下滑，事實上，若是投資考量，房市具保值抗通膨特性，相對股市穩健不少，反而是資金的最佳避風港。

▲信義房屋表示，淡水有山有海的居住特性，吸引偏好景觀的女性屋主購屋。（圖／NOWnews資料照片）
▲沈雅純提醒，房地產相對股市穩健，但眼下仍須留意「不動產放貸比滿水位」、「第二戶限貸」兩大問題。（圖／NOWnews資料照片）
沈雅純進一步指出淡水市況，「隨交通建設不斷推進，新成屋屋主已出現『以租待時』的惜售跡象，除可享受交通完工後的增值利多，亦可避開房地合一稅5年內出售的高稅閉鎖期，買方則大多是擔憂房價持續攀漲，未來將買不起，搭乘新青安風潮的首購族。」

她認為，相對大台北其他區域，淡水房價基期仍相對低了不少，即使股市震盪，但觀察台灣多年房市變化，只要是多年持有的自用族群，少有聽見賠售案例，建議有意購買淡水的買家，應趁尚有補漲空間尋找適合自己的房子入手。

不過，沈雅純也提醒，目前央行第二戶現貸令(最高6成)已經登場，且銀行不動產放貸比即將滿水位，即使有經驗的仲介，都具有協助客戶貸款經驗，但目前因額度很滿，無法保障一定可協助申請到理想成數與利率，即使申請到，銀行有時也會無法明確告知撥款時程。

她建議，購屋人如果想採用新青安貸，簽訂買賣契約時，一定要記得拉長交屋時間，避免房貸受阻導致違約；而購買第二戶以上者，至少必須多準備1成購屋金，才能避免貸款成數不足問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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