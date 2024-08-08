一輩子都是「付清節」！全台房價5年暴漲4成　專家：現在出手晚了

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另，2023年平均年所得85.8萬，5年增幅24%，但國人平均房貸期數卻不斷衝破歷史新高，早已突破300期，顯示30、40年期房貸者越來越多。
全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，薪資追不上房價，一直都是台灣長年狀態，然而，近年房股暴衝、物價攀漲，雖然有人大賺一筆，卻也有人相信政府會穩定物價，保守理財，荷包持續縮水，一般上班族如果現在才出手購屋，恐怕就是得用一輩子來「付清」償還，只能說現在才要出手，晚了！
他進一步指出，依照目前房價，即使民眾委屈自己越買越少，但頭期款預算仍需增加約100萬，即使老父親、老媽媽拿出老本幫忙，小孩仍需擔憂購屋後必須長年償還的房貸，今年父親節，對於無殼族而言，可以說是年輕、老爸爸都操碎了心，父親節並不快樂。
租屋不好嗎？一定得買？陳傑鳴分析，以租代買確實是唯一選項，然而租金本就會隨著房東持有成本上漲，根據主計處資料，全台租金指數已連續36個月上漲，且月月創新高，月租金單價普遍超過1500元/坪，光租金就可能占上班族的一半。
對於租屋族而言，薪資成長緩慢，租金負擔之大，只好淪為「越租越小」、「越租越差」、「越租越貴」、「越租越遠」。
最後，陳傑鳴說，政府近年不斷透過控管替帶打房，用社宅出租解決住的問題，事實上，社宅租金以新成屋租金8折出租並不便宜，況且也會隨著市況上調，政策結果顯然已經失敗，貧富差距持續拉大，建議新政府盡速調整步調，解決前朝錯誤政策弊端。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。