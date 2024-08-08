奧運1600公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

▲今（8）日稍早登場的4X100公尺男子接力賽事中，「最速國家」牙買加無緣晉級決賽，寫下慘澹紀錄。（圖/達志影像/美聯社）
▲今（8）日稍早登場的4X100公尺男子接力賽事中，「最速國家」牙買加無緣晉級決賽，寫下慘澹紀錄。（圖/達志影像/美聯社）

記者潘毅／綜合報導

2024巴黎奧運田徑賽事出現許多驚奇紀錄，同時也有令人跌破眼鏡的賽事結果。今（8）日稍早登場的4X100公尺男子接力賽事中，「最強國家」牙買加竟然無緣晉級決賽，持續創下慘澹紀錄，進入後「閃電」時代的牙買加，也遇上短跑人才換血斷層的問題。

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今（8）日稍早奧運田徑場舉行4X100男子接力預賽，牙買加派出目前國內最強的4位男性跑者，分別是布雷克（Ackeem Blake ）、沃克（Jelani Walker ）、 戈登（Jehlani Gordon ）、湯普森（ Kishane Thompson），結果在預賽第2組跑出38.45秒成績排名第4，輸給中國、法國、加拿大，若再加入競爭更為激烈的第1組成績，牙買加總排名更是倒退至第十一名，完全無緣晉級決賽。

▲4X100男子接力預賽，牙買加無緣晉級，隊員露出茫然的神情。（圖/達志影像/美聯社）
▲4X100男子接力預賽，牙買加無緣晉級，隊員露出茫然的神情。（圖/達志影像/美聯社）
牙買加制霸短跑項目20年！閃電博爾特率領突破人類極限

奧運會中的田徑短跑項目，在2000年之前一直都是由運動科技最為先進的美國所稱霸，但隨著各國訓練方式也跟著進步後，差距明顯縮小，更在2002年之後，一個突破人類極限的奇才正式嶄露頭角，他就是跑出100公尺9.572秒世界紀錄「閃電」博爾特（Usain Bolt）。

在「閃電」博爾特的帶領之下，牙買加從2008年北京奧運後，就壟斷了男子400公尺接力的金牌長達12年，還在2012年倫敦奧運中創下36.84秒新世界紀錄，繼續將人類的極限推高。（註：2008年金牌後續因隊員Nesta Carter藥檢未過遭取消）

隨後博爾特在2017年退休，但在2020東京奧運，牙買加隊還能在男子400公尺接力預賽跑出最快成績37.82秒，只是到決賽時秒數反而退步成37.84秒，最終名列第4無緣拿牌。

▲「閃電」博爾特是目前仍是人類歷史最快的男人。（圖／IG@usainbolt）
▲「閃電」博爾特是人類史上最快的男人，100公尺9.572秒紀錄仍無人能觸及。（圖／IG@usainbolt）
後閃電時代遇人才斷層！牙買加田徑隊巴黎奧運超慘

不算上本屆巴黎奧運，牙買加過往歷史中，拿過26金36銀26銅，共計88獎牌，只有一面是在自由車項目拿到之外，其他都是田徑的跑步項目中拿到。但巴黎奧運截至今（8）日，牙買加引以為傲的短跑田徑隊只拿下1銀，是由外界視為將接班「牙買加閃電」名號的湯普森（Kishane Thompson）在男子100公尺賽事中拿下，他當時以0.005秒之差，敗給美國中二王者萊爾斯（Noah Lyles）銀恨。

此外，牙買加原本寄予厚望的奪牌女子組短跑項目，先是短跑女王「迷你火箭」普賴斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）因傷退賽，女子200公尺項目中，也沒有任何牙買加選手晉級8強，創下 48 年罕見紀錄。

▲巴黎奧運男子100公尺決賽，被稱為近年最刺激的短跑賽事，共有7名選手成績低於9秒90。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男子100公尺決賽，牙買加湯普森（Kishane Thompson）以0.005秒之差輸給美國中二王者萊爾斯（Noah Lyles）。（圖／美聯社／達志影像）
「閃電」博爾特早已退役，再加上已經37歲的短跑女王普賴斯也因傷退賽，也讓過去被譽為短跑「最強國家」的牙買加，出現了人才的接班斷層問題。

牙買加田徑隊創下歷史性慘澹的成績，也讓大批國民湧入官方帳號失望留言，「這屆奧運會對牙買加人感到失望」、「希望這次奧運會的衰退與奪牌荒，能讓牙買加體育協會進行重組與改革」、「對牙買加來說是如此災難的奧運」。

▲牙買加在4X100男子接力預賽淘汰，讓許多國民感到失望。（圖/IG@teamjamaica）
▲牙買加在4X100男子接力預賽淘汰，讓許多國民感到失望。（圖/IG@teamjamaica）

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