奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

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牙買加制霸短跑項目20年！閃電博爾特率領突破人類極限
奧運會中的田徑短跑項目，在2000年之前一直都是由運動科技最為先進的美國所稱霸，但隨著各國訓練方式也跟著進步後，差距明顯縮小，更在2002年之後，一個突破人類極限的奇才正式嶄露頭角，他就是跑出100公尺9.572秒世界紀錄的「閃電」博爾特（Usain Bolt）。
在「閃電」博爾特的帶領之下，牙買加從2008年北京奧運後，就壟斷了男子400公尺接力的金牌長達12年，還在2012年倫敦奧運中創下36.84秒新世界紀錄，繼續將人類的極限推高。（註：2008年金牌後續因隊員Nesta Carter藥檢未過遭取消）
隨後博爾特在2017年退休，但在2020東京奧運，牙買加隊還能在男子400公尺接力預賽跑出最快成績37.82秒，只是到決賽時秒數反而退步成37.84秒，最終名列第4無緣拿牌。
後閃電時代遇人才斷層！牙買加田徑隊巴黎奧運超慘
不算上本屆巴黎奧運，牙買加過往歷史中，拿過26金36銀26銅，共計88獎牌，只有一面是在自由車項目拿到之外，其他都是田徑的跑步項目中拿到。但巴黎奧運截至今（8）日，牙買加引以為傲的短跑田徑隊只拿下1銀，是由外界視為將接班「牙買加閃電」名號的湯普森（Kishane Thompson）在男子100公尺賽事中拿下，他當時以0.005秒之差，敗給美國中二王者萊爾斯（Noah Lyles）銀恨。
此外，牙買加原本寄予厚望的奪牌女子組短跑項目，先是短跑女王「迷你火箭」普賴斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）因傷退賽，女子200公尺項目中，也沒有任何牙買加選手晉級8強，創下 48 年罕見紀錄。
「閃電」博爾特早已退役，再加上已經37歲的短跑女王普賴斯也因傷退賽，也讓過去被譽為短跑「最強國家」的牙買加，出現了人才的接班斷層問題。
牙買加田徑隊創下歷史性慘澹的成績，也讓大批國民湧入官方帳號失望留言，「這屆奧運會對牙買加人感到失望」、「希望這次奧運會的衰退與奪牌荒，能讓牙買加體育協會進行重組與改革」、「對牙買加來說是如此災難的奧運」。
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