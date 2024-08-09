奧運1600公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

奧運賽程8月9-10日、轉播資訊懶人包　台灣奪牌希望還有她將出賽

▲舉重女將陳玟卉將在巴黎奧運出賽，被評為有實力奪牌的選手。（圖／美聯社）
▲舉重女將陳玟卉將在巴黎奧運出賽，被評為有實力奪牌的選手。（圖／美聯社）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

中華隊本屆在巴黎奧運已確定入袋1金、5銅，暫時排第46名，但還有一枚拳擊林郁婷獎牌，無論最終是金或銀牌，都能讓台灣在本屆奧運獎牌榜排名大幅上升。不過中華隊奪牌之路尚未停歇，其中女子舉重71公斤級陳玟卉明(10)日將出賽，也被評估有望站上頒獎台。

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上屆陳玟卉在東京奧運摘銅，但之後受到手肘傷勢影響，加上奧運量級縮減，一度陷入低潮。不過經過調整後，陳玟卉增重挑戰71公斤級，且在世界盃拿下前4名，取得奧運資格，也有望再度站上頒獎台。

▲奧運倒數計時，舉重女將陳玟卉將在巴黎奧運出賽，被評為有實力奪牌的選手。（圖／資料照，體育署提供）
▲奧運倒數計時，舉重女將陳玟卉將在巴黎奧運出賽，被評為有實力奪牌的選手。（圖／資料照，體育署提供）
📌以下是中華隊焦點賽程

高爾夫

15：00-23：00 女子組個人賽第3輪 錢珮芸、徐薇淩

舉重

(10日)01：30 女子71公斤級 陳玟卉


🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：

2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。

無線電視

公共電視（公視主頻、公視3台）

華視

中華電信MOD（IPTV）

愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）

網路／行動平台（網路OTT）

Hami Video

ELTA.TV

愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視

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