奧運賽程8月9-10日、轉播資訊懶人包 台灣奪牌希望還有她將出賽
中華隊本屆在巴黎奧運已確定入袋1金、5銅，暫時排第46名，但還有一枚拳擊林郁婷獎牌，無論最終是金或銀牌，都能讓台灣在本屆奧運獎牌榜排名大幅上升。不過中華隊奪牌之路尚未停歇，其中女子舉重71公斤級陳玟卉明(10)日將出賽，也被評估有望站上頒獎台。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
上屆陳玟卉在東京奧運摘銅，但之後受到手肘傷勢影響，加上奧運量級縮減，一度陷入低潮。不過經過調整後，陳玟卉增重挑戰71公斤級，且在世界盃拿下前4名，取得奧運資格，也有望再度站上頒獎台。
📌以下是中華隊焦點賽程
高爾夫
15：00-23：00 女子組個人賽第3輪 錢珮芸、徐薇淩
舉重
(10日)01：30 女子71公斤級 陳玟卉
🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：
2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。
無線電視
公共電視（公視主頻、公視3台）
華視
中華電信MOD（IPTV）
愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）
網路／行動平台（網路OTT）
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愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視