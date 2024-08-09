職場OL愛健身！考照轉當「拳擊有氧教練」月薪多1萬

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Minla分享，經過公司培訓也順利考取教練證照後，開始她的拳擊有氧教學，教練生涯剛起步，薪水已經比上一份行銷人員工作多出1萬，工作時間彈性還能結合個人興趣，感到很滿意，目前正在準備考取健康管理師認證，期許未來持續深耕運動領域，帶領學員迎向健康的生活。
隨著各類賽事的曝光增加，運動員憑藉堅韌的毅力和卓越的技能，為台灣贏得了無數榮譽，成為全民心中的英雄，讓大家對運動的接受度更高，認為運動不僅能強身健體，更能培養毅力和團隊合作精神，除此之外，在追求健康的風氣下，也有更多人投入運動的行列。
1111人力銀行調查顯示，有65.3%的上班族有固定運動的習慣，平均一周運動3次，每次運動時間也達到50.2分鐘。調查發現上班族最喜愛的運動項目包括慢跑68.0%、重量訓練40.4%、瑜珈/有氧運動/TRX38.2%，以及騎自行車36.1%。而上班族維持運動習慣的主要原因有，為了健康78.7%、為了追求更完美的體態/減肥65.9%、紓解壓力48.9%，以及享受美食不罪惡34.0%。
調查也發現，這些有運動習慣的上班族，平均在31.6歲的時候，開始維持固定的運動習慣，而上班族每個月願意用來投入運動的金額為2867元。近一步從身份別來觀察，單身的上班族固定運動的占比最高。
1111人力銀行發言人曾仲葳分析，在眾多運動當中，慢跑的成本最低，不需要租賃運動場地、也不需要特殊設備，只要準備舒適的服裝、跑鞋，無論是公園操場、人行道、河濱公園都能輕鬆起跑，想要呼朋引伴、結交同好，平均一年有將近300場路跑活動，可以說是近年最火紅的全民運動。
另外重量訓練以及瑜珈，不但能雕塑身體線條，還可以針對不同族群客製化課程內容，讓上班族在揮汗運動的同時，回歸自身需求，感受到明顯成效，再加上運動的時間可以彈性安排，利用午休時間就能完成運動，因此特別受到上班族歡迎。而根據財政部公布的運動相關服務產業家數也發現，從2017年底的2511家到2022年底的5482家，5年來已經呈現翻倍成長，顯示運動的風氣已越來越普及。
曾仲葳表示，單身上班族擁有運動習慣的占比最高，主要原因在於，不需要配合另一半的作息，以及子女的行程，安排運動時會顯得更有餘裕，有更多的時間可以關注自身需求，再加上同事、親友的號召、鼓勵，比起已婚、有子女的上班族，投入運動的門檻更低。
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