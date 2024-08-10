房市／信義房屋林鈺堂谷底翻身　重視團隊合作共好

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林鈺堂回想，剛開始在內湖地區經營，商圈老公寓居多，他一一按門鈴陌生開發，一次按門鈴遭拒後，住戶直接從樓上潑水下來，戲劇化的挫折讓他一度卻步，後來他轉換思考，抱著「幫助人的心情」工作，逐漸克服恐懼；他舉例，曾有客戶原住新北市，因孩子學校的學習環境複雜，久而久之言行逐漸不佳，客戶為了孩子想找北市的學區房，他一戶戶的去按門鈴，最後幫客戶找到1千多萬的公寓，也助孩子獲得更好的學習環境，工作結合助人理念，讓他找到成就感，業績也隨之而來。
房仲生涯起步順利，但林鈺堂也曾走向低谷，成為低績效人員。林鈺堂回想，當時店裡的氛圍，店長、同事間不會合作幫忙，讓他難免意興闌珊，有機會調店之後，他思考，「自己也是團隊一份子，理應主動付出」，號召同仁一起幫客戶搬家、出國玩，培養團隊默契，彼此補位後，業績開始共榮共好。
也因有此經驗，林鈺堂擔任店長更能同理同仁的困境，也深感團隊合作對同仁成長有多重要；他帶店六年以來跨內湖、信義、南港三個區域，每一次換區域他都選擇低頭學習，從內湖區純住宅區、信義區高總價、店面型產品，再到南港區廠房等等，精進自己的相關知識，並同步蒐集公司資源，充實自己的本事帶領分店前進，並有能力在同仁求助時幫忙。
林鈺堂也帶著同仁一起去打靶、玩密室逃脫、爬101垂直馬拉松、國內旅行，「努力工作認真玩」，每當有同仁成交，他製作搞笑賀成交影片，傳給同仁的家屬與有榮焉，或是舉辦減肥比賽，號召同仁每周一站上體重機，一起促進健康也增進彼此感情。
林鈺堂說，認真工作，並跟同仁一起做些有趣的事情，並在互動的過程中，幫助同仁找到動機與成就感，而他也積極合作，透過增加其他分店的合作頻率，把餅做大，搶佔區域市佔率，讓彼此業績都能翻倍成長。