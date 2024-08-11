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房市／誠品5000坪進駐桃園青埔！信義房屋：生活機能再加乘

▲青埔IKEA旁將有誠品進駐臻鼎科技總部大樓，為區域增添生活機能。（圖／信義房屋提供）
▲青埔IKEA旁將有誠品進駐臻鼎科技總部大樓，為區域增添生活機能。（圖／信義房屋提供）

家庭消費中心／綜合報導

誠品進駐青埔！誠品將進駐全球印刷電路板PCB產業龍頭「臻鼎科技集團」即將於高鐵站前興建的總部大樓，建物低樓層的賣場空間將由誠品進駐經營，位置就在IKEA桃園青埔店隔壁；信義房屋專家表示，青埔的重大建設遍地開花，屆時食衣住行育樂都完備，未來性可期。

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信義房屋青埔高鐵店主任陳宇恩表示，青埔有知名企業先後入駐，包括華泰名品城、環球購物中心、IKEA等大型商場陸續營運，而誠品將開設的獨棟書屋，預計將有5千坪空間，距離桃園高鐵站僅3分鐘路程，預計2028年營運。

陳宇恩表示，誠品開始營運後，接著將有國泰人壽站前開發案，結合商場、辦公大樓、星級旅館，預計今年動工、2030年第一期開放，2033年將全面開放，建設遍地開花，話題性不斷。

不僅民間企業投資，政府也投入大量資源，除了高鐵、捷運等基礎交通設施，機場捷運A16站也將興建清大醫院，目前已動工，位於桃園兒童美術館對面的青埔美術館也正在興建，文教設施逐漸健全，隨著建設與人口逐漸移入，住宅區也新增了一些社區超市、超商、飲食等店家，貼近居民需求，不再像一般的重劃區，需要較多的時間等待生活機能。

陳宇恩表示，青埔的房價分為近高鐵站、機捷站的核心區域，與相對較外圍區域，核心區域普遍6字頭，新開案的小坪數物件上看7字頭，而外圍區域單價約45萬以上，新開案的物件約5字頭；兩房約1700-1800萬，三房則是2000萬，只要一釋出，很快就能秒殺。

而購屋族群除了3、40歲雙北通勤的上班族，陳宇恩觀察，因為前一陣子頻繁地震，有來自雙北的退休族，看中桃園台地地基穩定的優勢，賣掉雙北屋齡較高的公寓，選擇青埔的耐震大樓，一來生活環境愜意，再來青埔的屋齡新、有安全感，未來又有醫療設施，適合退休族居住。 
 

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