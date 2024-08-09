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想買房注意！台股震盪+房貸緊縮資金卡彈　專家：恐釀降價拋售潮

▲當房貸資金活水退潮時，房市面臨考驗的時點也來了。（圖／NOWNnews資料照）
▲當房貸資金活水退潮時，房市面臨考驗的時點也來了。（圖／NOWNnews資料照）

家庭消費中心/綜合報導

銀行房貸放款趨於緊縮，對於房市來說，上半年資金行情已經產生變化，部分購屋人可能面臨資金卡彈風險之下，又迎來恐怖的股災，接二連三的衝擊，房市買氣是否受到影響？聯勝房屋專任委託部經理陳泰源表示，可能會迎來降價拋售潮。

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房地產是財務高槓桿的投資標的，加上目前股災帶來不小的影響，一般人買房子，自備款多只準備二成，八成靠銀行貸款，如果銀行不借錢給你，會不會影響購屋者買房意願？陳泰源分析，房貸緊縮並非買家自身問題，而是銀行端的資金水位問題，只要和賣方談好「拉長最晚交屋時間」或「貸得到合約才生效」，其實不影響，尤其對買家而言，台股的不確定性因素可能會讓買家更想賣股，若不是暫時持有現金，就是轉投資工具，反而考慮這時錢進不動產。

▲台股連續兩個交易日重挫近3000點，股災是否會釀房災引發討論。圖為社群流傳法師誦經救股市畫面。（示意圖／翻攝畫面）
▲台股8月2日及5日連續兩個交易日重挫近3000點，股災是否會釀房災引發討論。圖為社群流傳法師誦經救股市畫面。（示意圖／翻攝畫面）
陳泰源認為，反之，這對賣方的衝擊比較大，如果因股災輩套牢，缺現金，又急著想賣房變現卻遇到房貸緊縮可能影響買家意願，賣家反而在這時，降價意願比較高，或許這是買家撿便宜的時候。

而房貸放款緊縮、資金卡彈，購屋者在買房前可能也得調整布局，陳泰源表示，一般來說，簽約到交屋，最多1.5個月結案，但如今碰到房貸緊縮，導致「何時核貸下來」變成不確定，甚至拖了許久才被通知「貸款下不來」導致得趕緊換銀行承貸，因此，如果「最晚交屋日」雙方約定的時間太短，或只有過往頂多1.5個月，就極有可能造成「買家違約」，導致得支付「以日計價的延遲利息」給賣方。

陳泰源也建議，只要在簽約時，約定最晚交屋日改「3個月」，並強調房貸緊縮是銀行端資金水位已滿的問題，與買家自身財力無關，或約定「確定核貸下來，合約才生效，否則免付違約金」等附帶條文，就可避免。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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