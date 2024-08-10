直播／大稻埕煙火今晚「最終場」！加碼狂放8分鐘　觀賞地點一覽

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建議搭乘大眾運輸工具前往，由捷運北門站、大橋頭站、雙連站下車。除了最接近煙火的3號水門、5號水門之外，還有其他不錯的煙火觀賞點，包括北門廣場、敦煌景觀平台（迪化跨堤景觀平台）、迪化運動公園、三重忠孝碼頭。
📍3號水門、5號水門
距離北門捷運站最近，步行約5分鐘。是離煙火施放點最近的觀賞點，可拍到煙火在淡水河上的倒影，但相對來說人潮也最多。
📍北門廣場
距離捷運北門站步行約3分鐘，是離捷運站最近的地點，因此也非常熱門，雖然離煙火施放地沒那麼近，但能同時欣賞古蹟、市景與煙火。
📍迪化運動公園、敦煌景觀平台（迪化跨堤景觀平台）
捷運大橋頭站步行需25分鐘，離施放點很遠，好處是腹地大，可欣賞台北橋與煙火同框，且觀景平台視野廣闊，有居高臨下的優勢。
📍三重忠孝碼頭
距離捷運台北橋步行約15分鐘，剛好和對岸大稻埕碼頭相望。雖然距離施放點稍遠，但能看到對岸人潮與河景。
☑️點此看｜大稻埕煙火7/31規模兩倍！4大觀賞點 這處「拍出最美煙火」
🟡8月10日大稻埕煙火最終場表演卡司
📍8月10日「愛在花火燦爛時」
◾15:00-15:30 林昱君 Ludy Lin
◾15:30-16:00 嚴梵 Fan Yen
◾16:00-16:25 禪波 ZENBØ
◾16:25-16:50 羅莎莎 Sabrina Lo
◾16:50-17:20 黃祝賢儒 Nauledge
◾17:20-17:50 没有才能 anti-talent
◾17:50-18:20 就以斯 JOYCE
◾18:20-18:50 Limi
◾18:50-19:20 Theseus 忒修斯
◾19:20-19:50 南西肯恩 NeciKen
◾20:00-20:08 「戀曲140」煙火秀
◾20:15-20:35 李浩瑋 Howard Lee
◾20:35-21:00 芒果醬 MangoJump
◾21:00-21:30 玖壹壹 feat. 葛西瓦
🟡8月10日情人節大稻埕煙火特色
配合8月10日七夕情人節，今（10）晚8時將施放480秒的「戀曲140」煙火秀，煙火施放面寬至700公尺以上，呼應台北建城140週年，特別設計「Taipei 140」 飛字煙火，並融合多種特殊造型花色煙火及大型水上爆破煙火。
🟡2024大稻埕夏日節演唱會、煙火秀直播線上看：
🟡8月10日大稻埕煙火交通管制
8月10日18:00至22:30，針對市區道路實施通疏導管制，管制範圍自涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。
📍水門及自行車管制
淡3號至淡5號水門車輛（含機車、自行車）8月10日06:00起只出不進，15:30至23:00淡1-6號水門車輛禁止通行（含機車、自行車）。
活動場域周邊YouBike2.0（大稻埕碼頭站、大稻埕公園、大同16號廣場、陳天來故居、永樂市場、聯合醫院中興院區、捷運北門站），今天下午17:00起暫停營運。
📍行人管制
考量觀賞煙火人潮安全，忠孝橋及台北橋的人行道，8月10日19:30至21:00管制行人通行（視狀況提前解除管制）；連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也實施淨空管制措施。