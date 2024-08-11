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台北木柵指標案爆1坪120萬成交　買家現身了！沒有最貴，只有更貴

▲台北文山區木柵指標建案「元利四季莊園」日前正式開賣，買家分享購入2房型，成交單價120萬元，刷新文山區最高單價。不過實際情形仍須以實價登錄揭露為主。（圖／翻攝Google評價）
▲台北文山區木柵指標建案「元利四季莊園」日前正式開賣，買家分享購入2房型，成交單價120萬元，刷新文山區最高單價。不過實際情形仍須以實價登錄揭露為主。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

沒有最貴，只有更貴！近期實價登錄一口氣揭露9筆台北文山區預售案「丰景」，成交單價破百萬交易，將區域最高成交單價推升上109萬元，但隨著木柵指標案「元利四季莊園」開賣，已有買家揭露每坪120萬元的成交價，「價格沒得談，大家都是早鳥（優惠）2萬1坪」，讓他出乎意料的是，最熱門房型不是24、26小坪數，而是33坪，近200戶在3天內幾乎被掃光，直言：「需求比想像中的還要恐怖！」不過實際情形仍須以實價登錄揭露為主

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四季莊園位在木柵路一段上，是元利森活莊園二期，基地面積約1.2萬坪，全案坪數規劃多元24~72坪房型都有，總戶數超過1600戶。地段上，介於文山區環狀線溝子口站（Y04）與馬明潭站（Y03）中間，永建國小的對面，具優勢。

在地房產業者出手！購入超高樓層戶、成交單價120萬元／坪

建案8月7日公開銷售，在房產群組、社群引發討論。粉專「丸在房地產」分享四季莊園買賣契約（審閱本）照片，表示已購入超高樓層的24坪戶型，成交單價每坪120萬元，劃破木柵最高大家認知的單價，直言：「簽下瞬間手有點抖！」並透露成交總價超過3000萬元。

▲買家分享四季莊園買賣契約（審閱本）照片，表示已購入超高樓層的24坪戶型。（圖／丸在房地產臉書）
▲買家分享四季莊園買賣契約（審閱本）照片，表示已購入超高樓層的24坪戶型。（圖／丸在房地產臉書）
「丸在房地產」接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，物件最吸引他的是，台北市少有平坦的大基地，規劃有中庭花園及公設會館，十分迷人。物件是否有議價空間？他說，「價格沒得談，大家都是早鳥（優惠）2萬1坪，大家都一樣」。

小坪數不是最熱賣　33坪幾乎3天被掃光

他也說，訂簽後還有陪客戶們再過去，發現最熱銷的戶型不是最小的24、26坪，反而是再往上的33坪，現場實際觀察至少至少近190戶，三天內幾乎被掃光，而24、26坪粗估賣出至少200戶，直言：「需求比想像中的還要恐怖！」

馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，台北市最高成交單價全破百萬時代已然來臨，預料接下來木柵地區將公開的新建案，價格都會很驚人。據悉，元利「四季莊園」公開後，緊接著還有潤隆建設的「信義富境」、將捷建設的「將捷旅境」等，分別是300戶、500戶等中大型社區。

2024 Q1台北市僅剩4行政區　預售成交均價不到百萬元

根據永慶房屋先前統計今年1~3月台北市預售屋平均單價，顯示12行政區中僅剩4行政區預售屋平均成交單價在100萬以下，包含北投區的97.2萬元、士林區96.9萬元、文山區87.4萬元及萬華區87.3萬元。

▲台北市12行政區近五年預售屋平均單價與漲幅。（圖／永慶房產集團提供）
▲台北市12行政區近五年預售屋平均單價與漲幅。（圖／永慶房產集團提供）

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