台北木柵指標案爆1坪120萬成交　買家現身了！沒有最貴，只有更貴

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在地房產業者出手！購入超高樓層戶、成交單價120萬元／坪
建案8月7日公開銷售，在房產群組、社群引發討論。粉專「丸在房地產」分享四季莊園買賣契約（審閱本）照片，表示已購入超高樓層的24坪戶型，成交單價每坪120萬元，劃破木柵最高大家認知的單價，直言：「簽下瞬間手有點抖！」並透露成交總價超過3000萬元。
「丸在房地產」接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，物件最吸引他的是，台北市少有平坦的大基地，規劃有中庭花園及公設會館，十分迷人。物件是否有議價空間？他說，「價格沒得談，大家都是早鳥（優惠）2萬1坪，大家都一樣」。
小坪數不是最熱賣 33坪幾乎3天被掃光
他也說，訂簽後還有陪客戶們再過去，發現最熱銷的戶型不是最小的24、26坪，反而是再往上的33坪，現場實際觀察至少至少近190戶，三天內幾乎被掃光，而24、26坪粗估賣出至少200戶，直言：「需求比想像中的還要恐怖！」
馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，台北市最高成交單價全破百萬時代已然來臨，預料接下來木柵地區將公開的新建案，價格都會很驚人。據悉，元利「四季莊園」公開後，緊接著還有潤隆建設的「信義富境」、將捷建設的「將捷旅境」等，分別是300戶、500戶等中大型社區。
2024 Q1台北市僅剩4行政區 預售成交均價不到百萬元
根據永慶房屋先前統計今年1~3月台北市預售屋平均單價，顯示12行政區中僅剩4行政區預售屋平均成交單價在100萬以下，包含北投區的97.2萬元、士林區96.9萬元、文山區87.4萬元及萬華區87.3萬元。