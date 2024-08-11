巴黎奧運／盤點外國選手5大高光時刻！土國大叔、肉色泳褲皆經典

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本屆巴黎奧運桌壇上最令人印象深刻的選手，其中有一名非瑞典的「六角戰士」Truls Moregardh莫屬。Moregardh現年年僅22歲，今年是他個人生涯首次征戰五環殿堂，而他不但手中的「六角桌球拍」受到外界矚目，他的發揮同樣相當亮眼。
Moregardh在桌球男子單打賽事上一路過關斬將，包含了在16強戰上擊敗台灣好手高承睿，最終順利闖進到金牌戰，雖然未能擊敗中國「大魔王」樊振東，但Moregardh也成功在本屆奧運，帶走單打銀牌與男團銀牌2面獎牌，未來他也將繼續挑戰中國桌球的霸業。
高光時刻二：荷蘭泳將穿「肉色泳褲」
巴黎奧運游泳男子100公尺蛙式比賽，來自荷蘭28歲的泳將Arno Kamminga出賽，最終他在決賽上雖然無緣奪牌，但發揮仍舊相當出色。而除了優異表現備受矚目之外，更讓他被關注的是，Kamminga當時穿著一件「肉色、橙色相間」的泳褲，下水之後整件泳褲呈現半透明的狀態，特定角度一看還讓人以為沒穿泳褲，格外引人遐想。
不過Arno Kamminga賽後疑似不希望外界關注在他的泳褲身上，賽後在個人社群平台上貼出出賽照，並寫下「這不是我來奧運的目的。」也讓不少粉絲湧入並留言替他加油打氣，認為Kamminga的表現十分出色，泳褲受到熱烈討論，也並非是他想要看見的結果。
高光時刻三：法國撐竿跳選手「下體撞棍」遭淘汰
巴黎奧運田徑男子撐竿跳資格賽，來自法國的21歲「撐竿跳天才」Anthony Ammirati挑戰撐竿跳5米70時，在身體落下時因重要部位不慎勾到橫桿，導致橫桿掉落失敗，本來Ammirati被外界看好有機會衝擊頒獎台，沒想到卻因此在資格賽，就這樣遭淘汰出局，也讓觀眾相當錯愕。不過這樣的畫面曝光之後，Ammirati的IG粉絲從1萬追蹤瞬間暴增至至今已經有27.5萬追蹤，可說是聲量大爆棚。
高光時刻四：土耳其大叔「無裝備」上陣
巴黎奧運射擊混合團體10公尺空氣手槍決賽，來自土耳其的51歲好手Yusuf Dikec和搭擋Şevval ïlayda Tarhan，最終攜手奪下銀牌。而Dikec比賽時穿著輕裝，甚至只帶著一般的眼鏡與耳塞，幾乎零輔助裝備出戰的模樣，以及他神色自若的自信神情，讓Dikec瞬間在全世界爆紅。
而事實上，Yusuf Dikec過去曾是一名退役軍官，曾就讀安卡拉的憲兵軍校，也效力過土耳其國家憲兵隊，最後以「憲兵總司令部上級軍曹」的身分退役。Dikec在2001年後才正式投入射擊運動賽事，本次巴黎奧運已是他第5次踏上五環殿堂，或許也是神情能如此自在的原因之一。
根據土耳其媒體《Radyo Gol》報導指出，Yusuf Dikec賽後解釋了零裝備出賽的原因，「大部分選手都用一隻眼睛射擊，但我是用兩隻眼睛，所以我不需要那些裝備。我做了很多研究，相信用兩隻眼睛射擊比較好，所以我沒有使用那些裝備。」
高光時刻五：牙買加400公尺接力隕落
巴黎奧運田徑4X100公尺男子接力資格賽，「最強國家」牙買加最終竟然無緣晉級決賽，創下慘澹紀錄，進入後「閃電」時代的牙買加，如今正遭遇短跑人才換血斷層的問題。
牙買加此戰派出國內最強的4位男性跑者，分別是布雷克（Ackeem Blake ）、沃克（Jelani Walker ）、 戈登（Jehlani Gordon ）、湯普森（ Kishane Thompson），結果賽事過程中他們多次出現接棒失誤，最終在預賽第2組僅跑出38.45秒成績，輸給中國、法國、加拿大，排名第4，若再加入競爭更為激烈的第1組成績，牙買加總排名更是倒退至第11名，確定無緣晉級至決賽。
慘澹的不僅如此，牙買加原本被寄予厚望能的奪牌女子組短跑項目，先是短跑女王「迷你火箭」普賴斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）因傷退賽，再來的女子200公尺項目中，也沒有任何牙買加選手晉級8強，創下48年來罕見紀錄。
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