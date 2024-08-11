奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

巴黎奧運／盤點外國選手5大高光時刻！土國大叔、肉色泳褲皆經典

▲巴黎奧運射擊混合團體10公尺空氣手槍決賽，來自土耳其的51歲好手Yusuf Dikec，和搭檔最終拿下混合團體10公尺空氣手槍銀牌，沒有穿戴任何射擊輔助裝備的他，被封「神射手大叔」。（圖／取自Yusuf Dikec個人社群）
▲巴黎奧運射擊混合團體10公尺空氣手槍決賽，來自土耳其的51歲好手Yusuf Dikec，和搭檔最終拿下混合團體10公尺空氣手槍銀牌，沒有穿戴任何射擊輔助裝備的他，被封「神射手大叔」。（圖／取自Yusuf Dikec個人社群）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運各項賽事陸續結束，賽果也陸續出爐，而閉幕儀式將在明（12）日台灣時間凌晨3點正式展開，也宣告本屆奧運將正式劃下圓滿句點。而本屆奧運帶給國人許多感動時刻，包含羽球「麟洋配」成功締造歷史，成為史上首次拿下奧運2連霸的男雙搭檔；拳擊部分還有「台灣拳后」林郁婷不畏外界風雨，強勢擊敗各國好手勇奪金牌，這些畫面也將永存台灣民眾心中。而不僅如此，本屆巴黎奧運還有許多外國選手的經典比賽畫面，《Nownews今日新聞》也一一替讀者統整出經典的「五大高光時刻」。

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高光時刻一：瑞典桌球「六角戰士」

本屆巴黎奧運桌壇上最令人印象深刻的選手，其中有一名非瑞典的「六角戰士」Truls Moregardh莫屬。Moregardh現年年僅22歲，今年是他個人生涯首次征戰五環殿堂，而他不但手中的「六角桌球拍」受到外界矚目，他的發揮同樣相當亮眼。

Moregardh在桌球男子單打賽事上一路過關斬將，包含了在16強戰上擊敗台灣好手高承睿，最終順利闖進到金牌戰，雖然未能擊敗中國「大魔王」樊振東，但Moregardh也成功在本屆奧運，帶走單打銀牌與男團銀牌2面獎牌，未來他也將繼續挑戰中國桌球的霸業。

▲莫雷加德（Truls Moregardh）個人標誌性的特色是愛用「六角形」球拍，六角拍的擊球面積可能更大一些，可以打出更有力量的球。（圖／美聯社／達志影像）
▲莫雷加德（Truls Moregardh）個人標誌性的特色是愛用「六角形」球拍，六角拍的擊球面積可能更大一些，可以打出更有力量的球。（圖／美聯社／達志影像）
高光時刻二：荷蘭泳將穿「肉色泳褲」

巴黎奧運游泳男子100公尺蛙式比賽，來自荷蘭28歲的泳將Arno Kamminga出賽，最終他在決賽上雖然無緣奪牌，但發揮仍舊相當出色。而除了優異表現備受矚目之外，更讓他被關注的是，Kamminga當時穿著一件「肉色、橙色相間」的泳褲，下水之後整件泳褲呈現半透明的狀態，特定角度一看還讓人以為沒穿泳褲，格外引人遐想。

不過Arno Kamminga賽後疑似不希望外界關注在他的泳褲身上，賽後在個人社群平台上貼出出賽照，並寫下「這不是我來奧運的目的。」也讓不少粉絲湧入並留言替他加油打氣，認為Kamminga的表現十分出色，泳褲受到熱烈討論，也並非是他想要看見的結果。

▲荷蘭的游泳選手阿爾諾·卡明哈（Arno Kamminga）參加奧運爆紅，原因是他出賽時，穿了一件肉色的泳褲。（圖/取自Arno Kamminga個人社群）
▲荷蘭的游泳選手阿爾諾·卡明哈（Arno Kamminga）參加奧運爆紅，原因是他出賽時，穿了一件肉色的泳褲。（圖/取自Arno Kamminga個人社群）
高光時刻三：法國撐竿跳選手「下體撞棍」遭淘汰

巴黎奧運田徑男子撐竿跳資格賽，來自法國的21歲「撐竿跳天才」Anthony Ammirati挑戰撐竿跳5米70時，在身體落下時因重要部位不慎勾到橫桿，導致橫桿掉落失敗，本來Ammirati被外界看好有機會衝擊頒獎台，沒想到卻因此在資格賽，就這樣遭淘汰出局，也讓觀眾相當錯愕。不過這樣的畫面曝光之後，Ammirati的IG粉絲從1萬追蹤瞬間暴增至至今已經有27.5萬追蹤，可說是聲量大爆棚。

▲法國撐竿跳選手阿米拉迪（Anthony Ammirati）在3日的男子撐桿跳資格賽上挑戰5米7高度，掉落時因「下體卡橫桿」失敗，意外在網路上引起熱烈討論，瞬間爆紅。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國撐竿跳選手阿米拉迪（Anthony Ammirati）在3日的男子撐桿跳資格賽上挑戰5米7高度，掉落時因「下體卡橫桿」失敗，意外在網路上引起熱烈討論，瞬間爆紅。（圖／美聯社／達志影像）
高光時刻四：土耳其大叔「無裝備」上陣

巴黎奧運射擊混合團體10公尺空氣手槍決賽，來自土耳其的51歲好手Yusuf Dikec和搭擋Şevval ïlayda Tarhan，最終攜手奪下銀牌。而Dikec比賽時穿著輕裝，甚至只帶著一般的眼鏡與耳塞，幾乎零輔助裝備出戰的模樣，以及他神色自若的自信神情，讓Dikec瞬間在全世界爆紅。

而事實上，Yusuf Dikec過去曾是一名退役軍官，曾就讀安卡拉的憲兵軍校，也效力過土耳其國家憲兵隊，最後以「憲兵總司令部上級軍曹」的身分退役。Dikec在2001年後才正式投入射擊運動賽事，本次巴黎奧運已是他第5次踏上五環殿堂，或許也是神情能如此自在的原因之一。

根據土耳其媒體《Radyo Gol》報導指出，Yusuf Dikec賽後解釋了零裝備出賽的原因，「大部分選手都用一隻眼睛射擊，但我是用兩隻眼睛，所以我不需要那些裝備。我做了很多研究，相信用兩隻眼睛射擊比較好，所以我沒有使用那些裝備。」

▲土耳其51歲設籍選手Yusuf Dikec，出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，但幾乎沒有佩戴裝配的模樣，引起網友熱議，且最後還和搭擋Şevval ïlayda Tarhan聯手拿下銀牌。（圖／翻攝自社群平台 X）
▲土耳其51歲設籍選手Yusuf Dikec，出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，但幾乎沒有佩戴裝配的模樣，引起網友熱議，且最後還和搭擋Şevval ïlayda Tarhan聯手拿下銀牌。（圖／翻攝自社群平台 X）
高光時刻五：牙買加400公尺接力隕落

巴黎奧運田徑4X100公尺男子接力資格賽，「最強國家」牙買加最終竟然無緣晉級決賽，創下慘澹紀錄，進入後「閃電」時代的牙買加，如今正遭遇短跑人才換血斷層的問題。

牙買加此戰派出國內最強的4位男性跑者，分別是布雷克（Ackeem Blake ）、沃克（Jelani Walker ）、 戈登（Jehlani Gordon ）、湯普森（ Kishane Thompson），結果賽事過程中他們多次出現接棒失誤，最終在預賽第2組僅跑出38.45秒成績，輸給中國、法國、加拿大，排名第4，若再加入競爭更為激烈的第1組成績，牙買加總排名更是倒退至第11名，確定無緣晉級至決賽。

慘澹的不僅如此，牙買加原本被寄予厚望能的奪牌女子組短跑項目，先是短跑女王「迷你火箭」普賴斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）因傷退賽，再來的女子200公尺項目中，也沒有任何牙買加選手晉級8強，創下48年來罕見紀錄。

▲今（8）日稍早登場的4X100公尺男子接力賽事中，「最速國家」牙買加無緣晉級決賽，寫下慘澹紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲今（8）日稍早登場的4X100公尺男子接力賽事中，「最速國家」牙買加無緣晉級決賽，寫下慘澹紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

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