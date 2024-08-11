只有薪水沒漲？房租指數再創歷史新高　電費漲幅還更凶！

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房租上漲，除了房價持續創高，通膨導致物價飆升、社區管理費增加、央行升息、稅負成本走揚等，都是造成因素。
另外，電費部分，主要還是因為台電漲價所導致；住宅維修費部分，近年工料雙漲，成本也反映到裝修，還有家電、家具類，現在價格也不斐。
全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，萬物皆漲，薪資慢慢漲，追不上房、物價，一直都是台灣長年狀態，然而，近年房股暴衝、物價攀漲，雖然有人大賺一筆，卻也有人相信政府會穩定物價，保守理財，荷包持續縮水。
他進一步指出，現在買房子，依照目前房價，即使民眾委屈自己越買越小，但頭期款預算仍相較5年前增加約100萬，即使老父親、老媽媽操碎了心，拿出老本幫忙，小孩仍需擔憂購屋後必須長年償還的房貸。
如果「以租代買」，租金隨著房東持有成本上漲，根據主計處資料，全台租金指數已連續36個月上漲，且月月創新高，月租金單價普遍超過1500元/坪，光租金就可能占上班族的一半。
對於租屋族而言，薪資成長緩慢，租金負擔之大，只好淪為「越租越小」、「越租越差」、「越租越貴」、「越租越遠」。
最後，陳傑鳴說，政府近年不斷透過控管替帶打房，用社宅、包租代管解決居住問題，事實上，社宅租金以新成屋租金8折出租並不便宜，況且也會隨著市況上調，政策結果顯然已經失敗，貧富差距持續拉大，建議新政府盡速調整步調，解決前朝錯誤政策弊端。