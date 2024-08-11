南西商圈1店罰6萬！蔣市府「公平開罰」？自救會心聲：看不見公平

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另，違反土地使用分區、建築法令等，基於公平原則，稽查或複查違規者，仍應裁罰至第1階段（6萬元罰鍰）。
蔣市府「左手開罰、右手呼籲申請並允諾協助合法化」，是怎麼回事？
事實上，因師大夜市遭大規模檢舉，導致商圈蕭條，市府檢討後，110年頒布拆除作業原則，允既有商圈(108年前「違反土地使用分區條例」設立之商家)，透過社區參與，建立良好鄰里關係，就能繼續營業，但單一店家一旦一年記點(遭違規檢舉)超過3次，該店家將回歸土地使用分區管理條例處置。
換句話說，市府此次將108年後商家也進行納管，屬於對商圈善意表現，但是否能持續營運，則必須看是否有人繼續檢舉，而檢舉人則未限定住戶，任何人皆可檢舉。
黃先生表示，現階段市府至少給108年後開設之店家「白紙黑字」的解套方案了，而商圈連署部分，目前自救會已取得68家連署(含未被檢舉店家)，將於周一向商業處進一步確認社區參與辦法，並全力配合。
不過，他也提到，「看來現階段六萬罰鍰已無法避免，目前部分店家可能無力繳交，我們只能採取自力救濟、互助方式處理。」
黃先生進一步指出，「現階段雖然市府啟動納管程序，檢舉等相關行為暫時凍結，但一開始檢舉我們的就是開發商而並非住戶，依現行法令，倘若申請成功，未來1年遭檢舉3次以上，仍會回歸土地使用分區管理原則，即使市府口頭允諾114年將進行通盤檢討，實際上未來仍充滿不確定性，所以仍有商家選擇退場。」
最後，他說，「其實市府以『公平性原則』為由開罰，但我們卻沒有看到公平性，前有師大商圈先例，現階段全台北市共25個住宅區商圈，南西卻淪唯一被投資客大規模惡意檢舉的商圈，只能期盼市府盡速修法，不要讓投資客繼續摧毀台北市得來不易的文化聚落。」