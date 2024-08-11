1km²擠3.75萬人！全台十大人口密集行政區　新北市「永和」再奪冠

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根據實價登錄、戶政司資料，觀察2023年十大人口密集行政區及房屋均價，新北市除了常勝軍永和再度奪冠，其它蘆洲、板橋、三重、新莊亦登上排行榜；台北市大安、大同、松山擠入三名；其它縣市則是高雄新興、台中北區進榜，其中，新興區近一年房價年增13.7%，為十區中漲幅最高的區域。
莊思敏指出，早期國家建設全部資源挹注在大台北區域，城市發展早、工作機會多，也出現人口大量聚集現象，而新北市較台北市多，主要是因為台北市房價居高不下，近年新建案幾乎單坪都已破百萬，一般上班族難以負擔，排擠了不少人口至新北市。
至於近一年房價漲幅最多的高雄新興，在地仲介、中信房屋澄清文山加盟店長潘素珍表示，新興發展已久，有六合夜市、新堀江、南華、玉竹、大統百貨等成熟商圈，且金融大樓林立，又有捷運紅、橘線加持，人口密度居高不下。
她說，亞灣區近年在科技產業話題帶動下，房市相當熱絡，而鄰近的新興區機能相對成熟不少，自然也隨之拉抬受惠，目前區內30年內中古屋約2~3字頭，新推案數量開價上看4字頭，漲幅驚人。
莊思敏認為，台灣少子化趨勢難以改變，副作用就是人口流失，缺乏人口紅利支撐，帶來的就是泡沫化風險，而人口密度高的區域，購買、租賃需求高，房市支撐力相對強勢穩固，建議購屋族，挑選區域時，可將人口密集度納入優先考量之一。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。