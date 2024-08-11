淡水煙火8/11登場！七夕水舞、無人機秀　交通管制、6最佳觀賞點

1km²擠3.75萬人！全台十大人口密集行政區　新北市「永和」再奪冠

▲全台十大人口密集行政區出爐，永和再度以3.75萬人/km²奪冠。（圖／記者陳韋帆攝）
▲全台十大人口密集行政區出爐，永和再度以3.75萬人/km²奪冠。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／綜合報導

全台人口密度最高十大行政區出爐，前三名依序為，新北市永和區以3.75萬人/km²、新北市蘆洲區2.69萬人/km²、台北市大安區2.56萬人/km²；在人口紅利支撐下，十大行政區房價皆出現1.9~13.7%不等的漲幅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中信房屋研展室副理莊思敏表示，撇除炒作，房子最終得回歸居住需求，人口密度自然是居住需求保證，而行政區從建設完成、機能成形，到人口高度聚集通常至少需要10~20年，故通常人口密度高的區域，屋齡也偏老舊，但房價也在人口紅利、機能建設支撐下有所支撐。

▲中信房屋提供
根據實價登錄、戶政司資料，觀察2023年十大人口密集行政區及房屋均價，新北市除了常勝軍永和再度奪冠，其它蘆洲、板橋、三重、新莊亦登上排行榜；台北市大安、大同、松山擠入三名；其它縣市則是高雄新興、台中北區進榜，其中，新興區近一年房價年增13.7%，為十區中漲幅最高的區域。

莊思敏指出，早期國家建設全部資源挹注在大台北區域，城市發展早、工作機會多，也出現人口大量聚集現象，而新北市較台北市多，主要是因為台北市房價居高不下，近年新建案幾乎單坪都已破百萬，一般上班族難以負擔，排擠了不少人口至新北市。

至於近一年房價漲幅最多的高雄新興，在地仲介、中信房屋澄清文山加盟店長潘素珍表示，新興發展已久，有六合夜市、新堀江、南華、玉竹、大統百貨等成熟商圈，且金融大樓林立，又有捷運紅、橘線加持，人口密度居高不下。

她說，亞灣區近年在科技產業話題帶動下，房市相當熱絡，而鄰近的新興區機能相對成熟不少，自然也隨之拉抬受惠，目前區內30年內中古屋約2~3字頭，新推案數量開價上看4字頭，漲幅驚人。

莊思敏認為，台灣少子化趨勢難以改變，副作用就是人口流失，缺乏人口紅利支撐，帶來的就是泡沫化風險，而人口密度高的區域，購買、租賃需求高，房市支撐力相對強勢穩固，建議購屋族，挑選區域時，可將人口密集度納入優先考量之一。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

南西商圈1店罰6萬！蔣市府「公平開罰」？自救會心聲：看不見公平

淡水房子能買？才回漲又遇「股災」　淡水女王吐實：已是唯一選項

只有薪水沒漲？房租指數再創歷史新高　電費漲幅還更凶！

父親節不快樂！基泰大直坍塌336天　災民吐心聲：剩我們在堅持

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生