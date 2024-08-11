雷炸永和「磁磚砸人」！這筆帳找誰討？專家曝關鍵：恐無語問蒼天

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永和區公所工務課現場勘查後指出，「社區頂樓確實有女兒牆受損痕跡，已令社區盡速修復，社區也特別慰問受傷人員，而避雷針部分，社區則稱有安裝。」
如此罕見的事情，所幸此次受害人傷勢不重，但未來若發生類似事件導致嚴重傷亡，受害人又該向誰追討呢？
吳翃毅表示，「天災國賠，主要是針對『公共設施未能應對自然災害造成的損失』，但落雷是擊中社區，社區磁磚掉落才又砸到人，所以申請國賠不易；如果要向社區求償，則必須看社區是否有依法安裝避雷針。」
他進一步指出，根據建築法規，一般住宅建物20公尺(約6~7層樓)以上必須安裝避雷針，另，建物所有權人有維護修繕建物之義務與責任，若因疏於維護，導致意外災害發生就必須揹負刑、民事責任。
換句話說，永和此次雷擊社區事件，若磁磚掉落屬於疏於維護修繕，社區就必須負責，但從照片做初步判斷，應該就是因為雷擊造成，所以必須進一步釐清社區是否依法安裝避雷針？若無，受害人亦可主張社區未盡相關責任，導致災害發生，依此提告並求償。
吳翃毅還提到，其實避雷針相關法規，大約在民國84年才進一步完善，而台灣30年以上老屋破400萬戶，當初是否有「溯及既往」也很關鍵，這部分可能要請主責機關「國土署」進一步確認，若無，理應盡速修法全國統一，類似災害意外發生時，才有辦法釐清肇責。
關於「避雷針法規是否完善、84年前建物是否溯及既往」？記者8月9日21：46詢問內政部國土署，直至記者8月11日16：00截稿前，仍未獲得相關回應。