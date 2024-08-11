單女逝留百萬房產！妹憂失「低收資格」不敢繼承　專家曝關鍵解套

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但小妹也有她的擔憂，於是找上地政士詢問，「我現在沒有房產，也領著低收補助，一旦繼承房產，資格恐怕就會被取消，這樣怎麼領？」
地政士了解原因後，進一步查詢發現，「姊姊的房產公告現值僅約200多萬，並未超過妹妹所在的新北市規範低收入戶申請資格。」
小妹確認不影響權益後，也就開心繼承了房產，未來也省去租金負擔。
正業地政士事務所所長鄭文在表示，台灣人不婚不生趨勢明確，繼承問題也越來越多，依民法1138條，遺產繼承順位，除配偶，其他依序為一、直系血親卑親屬；二、父母；三、兄弟姊妹；四、祖父母。
案例中的姐姐由於第一、二順位從缺，自然落到了兄弟姊妹身上。
至於中低收資格，各縣市則不同，小妹設籍於新北市，相關規定除了「家庭總收入、全家人口現金」外，房地產則是「全家人口之土地公告現值及房屋評定標準價格合計金額未超過650萬元。」
涉及「不動產金額」的相關法規，往往是依照「公告現值」為準，然而，公告現值往往是市價的1/3~1/2，甚至更低，所以該案例姐姐遺產僅約200萬，小妹自然可以安心繼承。
最後，鄭文在提醒，台灣高齡化，不動產繼承發生頻率越來越高，當繼承發生時，對於自身權益不懂的部分，可盡速諮詢專業人士，避免錯失繼承時限，導致「肥水落了外人田」。