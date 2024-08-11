aespa林口打羽球「她輸慘要把屁股推到微博第1」　寧寧急喊不行PO

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由於今晚是aespa在台開唱的最後一天，寧寧不捨表示：「連續2天跟大家一起玩得很開心，今天是最後一天，連續3天要玩的開心一點，我非常好奇大家最喜歡的舞台是什麼？今天我們準備非常非常多的驚喜、很多大家沒有看過的舞台，希望大家可以玩的盡興，為了讓大家可以看得清楚一點，我們走近一點！」4位成員就走到延伸舞台，全場9000人叫翻天。
在個人表演環節，Winter不同於前2天的造型，今天綁起包包頭並戴上珍珠髮箍示人，表演《Spark》時她的耳MIC疑似出問題，位置越來越低似乎快掉落，只見Winter臨危不亂邊調整MIC邊大力跳舞，專業感十足。
寧寧打賭輸了 用屁股寫字逗樂9000粉絲
和前2天不同的內容不只一樁，aespa演唱《Hold On Tight》時，Karina跟寧寧「一枝獨秀」亂舞，寧寧突然背對觀眾扭屁股，表演結束後Winter立即解釋：「開心嗎？今天真的太好玩了，因為今天我跟寧寧在玩羽毛球，有做一個打賭，因為寧寧輸了，所以她剛剛用屁股寫字。」
其他成員不斷問：「寧寧名字怎麼寫？」頻頻拱寧寧再示範一次：「為台北MY展現吧？都最後一場了！」Karina搞笑用中文Cue導播：「屁股，Cut（特寫）！」寧寧為了滿足歌迷再次用屁股寫字，Karina笑說：「各位，之後那影片要加特效～」寧寧立刻阻止：「不能傳到網上！都是祕密，不能不能傳到網上！」Karina回：「完全OK！」Giselle附和：「請大家把『寧寧的屁股』推到微博熱搜第一名！」讓寧寧超無奈：「大家把剛剛那個都忘記！！！」笑翻全場9000人。
aespa這趟來台品嚐不少美食，4姝昨（10）日七夕情人節則吃了鳳梨酥、紅燒牛肉麵、雞排、小籠包、大腸麵線等道地料理；成員也在後台玩羽毛球、駕駛玩具車比賽、拍短影音，努力把握休息時間，享受在台的一切。她們將於明天離台，班機不公開。
aespa介紹 與IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」
aespa是由韓國Karina和Winter、日本Giselle、中國Ningning（寧寧）等3個國家的4位團員組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，於2020年發行單曲《Black Mamba》出道，是南韓「第四代女團」之一，和IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」。
她們2021年推出洗腦作品《Next Level》傳唱度極高，囊括「Melon Music Awards（MMA）」年度歌曲、「MAMA」最佳女團舞蹈表演獎、「金唱片獎」音源大賞等殊榮，與尹汝貞、劉在錫、BTS防彈少年團一起被選為「年度人物」之一。而aespa的新歌《Supernova》是目前最火紅的歌曲，許多網友都爭相拍成短影音上傳TikTok、IG。
aespa也創下四代女團歷史上最高專輯銷量數據，從2021年到2023年連續3年成為四代女團中，專輯初動銷量第一名，亦是史上首次有兩張專輯達成初動百萬銷量；2023年發行的《MY WORLD》更達到月銷量200萬張，驚人的名氣都曾讓娛樂龍頭「HYBE」的創辦人房時赫威脅「NewJeans之母」閔熙珍「NewJeans要踩爛aespa」，驗證aespa非凡魅力。
aespa台北演唱會完整歌單：
《Drama》
《Black Mamba》
《Salty & Sweet》
《Supernova》
《Mine》
《Illusion》
《Thirsty》
《Prologue》
《Long Chat》
《Dopamine》（Giselle SOLO）
《UP》（Karina SOLO）
《Bored!》（寧寧 SOLO）
《Spark》（Winter SOLO）
《Spicy》
《Licorice》
《Hold On Tight》
《時代遺憾》
《Live My Life》
《We Go》
《Trick or Trick》
《Set The Tone》
《Next Level》
《Armageddon》
《aenergy》
《BAHAMA》
《목소리（Melody）》