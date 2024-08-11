奧運／林郁婷抗波蘭！拳擊金牌戰時間03:30 　免費直播線上看點此

富邦發出抗議聲明！質疑技術委員適任性　領隊林華韋嘆：不可思議

▲味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠在3局下敲出中外野的深遠飛球，經裁判重播輔助判決檢視後，改判為滿貫全壘，富邦球團對此發出抗議聲明，領隊林華韋受訪表示很遺憾。（圖／NOWnews資料照，陳明安攝 ）
▲味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠在3局下敲出中外野的深遠飛球，經裁判重播輔助判決檢視後，改判為滿貫全壘，富邦球團對此發出抗議聲明，領隊林華韋受訪表示很遺憾。（圖／NOWnews資料照，陳明安攝 ）

記者林之越/新北報導

富邦悍將發出抗議聲明！富邦悍將今（11）日在主場迎戰味全龍，吉力吉撈鞏冠在3局上滿壘局面，敲出中外野飛球，在全壘打牆的黃線附近彈跳2次後，飛回場內。當下裁判認定為一壘安打，但聯盟方主動進行重播輔助判決，結果改判為1發滿貫全壘打。這讓富邦總教練陳金鋒不滿，當下激動衝上場抗議，結果遭到驅逐出場。賽後，富邦球團立刻發出抗議聲明，而領隊林華韋則表示，對於該判決感到很不可思議，未來將會提出申訴，避免類似的情形再度發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲富邦悍將官方粉絲專頁，發出例行的比分貼文時，以引發爭議的全壘打牆為圖片背景，藉此表達抗議。（圖／翻攝自富邦悍將臉書）
▲富邦悍將官方粉絲專頁，發出例行的比分貼文時，以引發爭議的全壘打牆為圖片背景，藉此表達抗議。（圖／翻攝自富邦悍將臉書）
無法接受聯盟說法　表達嚴重抗議

該判決出爐後，聯盟方給出解釋，指出經過多角度重播檢視後，發現球的彈跳角度有所變動，認定是有觸碰到全壘打牆後方的水泥階梯，隨後才彈回場內，因而做出改判，認定是1支滿貫全壘打。

對此，林華韋賽後受訪回應：「非常遺憾，一場比賽卻發生這種遺憾的事，裁判的正確判決，卻被技術委員做出不正確的改判，我們要表達非常嚴重的抗議。」並說道：「雖然聯盟有提出說法，但影片的證據非常明顯，讓我不禁想說，到底我們的委員有沒有一個檢核的機制。」

他接著指出：「大家都知道，電視輔助判決，一定要在證據非常充分的狀況下，才會給出判決，事實很清楚的就放在那邊，對於發生這樣的差錯，感到很不可思議。」最後表示，雖然會提出申訴，但對於比賽中發生的事情，一點幫助都沒有，只是希望透過申訴的手段，可以讓未來針對這方面可以做得更好。


【球團完整聲明】

富邦悍將對於編號255場於新莊棒球場對戰味全龍賽事，3局上吉力吉撈．鞏冠選手中外野深遠安打，原判比賽進行中，經過電視輔助判決後，在無明確改判依準之狀況下，竟改判為全壘打之輔助判決，對於改判結果表達嚴正抗議，同時對於參與重播檢閱小組之技術委員所做出的決定，及聯盟現場主管之說明，表達強烈不解及不滿。

悍將球團將對此判決提出申訴，並嚴正提出抗議，要求中華職棒聯盟提出更詳盡的判決說明，同時對於聯盟技術委員之適任性表達存疑，期待依循聯盟賽務規章及棒球規則制度之下，未來中華職棒每場賽事都會有公平公正公開之判決標準，共同維護職棒環境。



吉力吉撈生涯首次單場三響砲！隊史第2人　味全龍11：6勝富邦悍將

影／聯盟回應了！滿貫砲引發爭議　陳金鋒衝上場抗議遭驅逐出場

喬瑟夫高登李維為富邦開球！自評只有62分　最愛球員竟是大谷翔平

分析／富邦悍將成最具人氣球隊！兄弟竟退居第二　施了什麼魔法？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生