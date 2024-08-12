林郁婷奪下金牌爆哭！波蘭、土耳其選手態度變了　頒獎上演大和解

巴黎奧運閉幕式不斷更新　中華英雄全數進場！開心對鏡頭打招呼

▲巴黎奧運閉幕式，掌旗官由金牌拳手林郁婷與「台灣最速男」楊俊瀚共同擔任。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運閉幕式，掌旗官由金牌拳手林郁婷與「台灣最速男」楊俊瀚共同擔任。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

經歷17天的精彩賽事，2024年巴黎奧運落幕，中華英雄共斬獲2金、5銅，共7面獎牌，獎牌榜排名第33。今(12)日舉行閉幕式，掌旗官由金牌拳手林郁婷與「台灣最速男」楊俊瀚共同擔任，總計共有18名選手與教練一同出席閉幕典禮。選手陸續典禮開始約40分鐘，中華隊總算出現在轉播的螢幕中，選手開心的鏡頭揮手。

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本屆閉幕式主要是由奪下1金2銅的拳擊隊出席，包括掌旗官林郁婷，帶領陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、甘家葳、賴主恩和教練曾自強、柯文明、劉宗泰與羅尚策。

另外還有桌球鄭怡靜、開幕式掌旗官霹靂舞孫振，田徑楊俊瀚（男掌旗）和彭名揚都會出席，替中華隊在巴黎奧運劃下完美句點。

▲中華隊總計共有18名選手與教練一同出席巴黎奧運閉幕典禮。（圖／奧會提供）
▲中華隊總計共有18名選手與教練一同出席巴黎奧運閉幕典禮。（圖／奧會提供）
▲巴黎奧運閉幕式。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運閉幕式移師法國國家體育場（Stade de France）舉行。（圖／美聯社／達志影像）
本屆閉幕式移師法國國家體育場（Stade de France）舉行，長度約2小時15分鐘，內容包括運動員遊行，超過百名的的表演者，還有名人Billie Ellish、Snoop Dogg和電影明星湯姆克魯斯都會參與。

東道主巴黎也會將奧運會旗交接給下屆主辦國美國洛杉磯。本屆獎牌榜第一的美國隊，掌旗官由單屆斬獲兩金的「女飛魚」Katie Ledecky和划船男子四人單槳無舵手Nick Mead共同擔任掌旗官。

各國選手約在一小時內陸續進場，運動員輕鬆的在場中聊天、跳舞，而中華隊選手神情也很自在，享受這場奧運的閉幕饗宴。

▲巴黎奧運閉幕式，由熱氣球造型聖火揭開序幕。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運閉幕式，由熱氣球造型聖火揭開序幕。（圖／美聯社／達志影像）

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