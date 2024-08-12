巴黎奧運閉幕式不斷更新 中華英雄全數進場！開心對鏡頭打招呼
經歷17天的精彩賽事，2024年巴黎奧運落幕，中華英雄共斬獲2金、5銅，共7面獎牌，獎牌榜排名第33。今(12)日舉行閉幕式，掌旗官由金牌拳手林郁婷與「台灣最速男」楊俊瀚共同擔任，總計共有18名選手與教練一同出席閉幕典禮。選手陸續典禮開始約40分鐘，中華隊總算出現在轉播的螢幕中，選手開心的鏡頭揮手。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
本屆閉幕式主要是由奪下1金2銅的拳擊隊出席，包括掌旗官林郁婷，帶領陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、甘家葳、賴主恩和教練曾自強、柯文明、劉宗泰與羅尚策。
另外還有桌球鄭怡靜、開幕式掌旗官霹靂舞孫振，田徑楊俊瀚（男掌旗）和彭名揚都會出席，替中華隊在巴黎奧運劃下完美句點。
本屆閉幕式移師法國國家體育場（Stade de France）舉行，長度約2小時15分鐘，內容包括運動員遊行，超過百名的的表演者，還有名人Billie Ellish、Snoop Dogg和電影明星湯姆克魯斯都會參與。
東道主巴黎也會將奧運會旗交接給下屆主辦國美國洛杉磯。本屆獎牌榜第一的美國隊，掌旗官由單屆斬獲兩金的「女飛魚」Katie Ledecky和划船男子四人單槳無舵手Nick Mead共同擔任掌旗官。
各國選手約在一小時內陸續進場，運動員輕鬆的在場中聊天、跳舞，而中華隊選手神情也很自在，享受這場奧運的閉幕饗宴。