醫一年暴肥10公斤！心肌梗塞險奪命　靠飲控甩油20公斤

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回顧自己的健康紅燈時期，陳威龍指出，分別為學生時期、婚前、跟攻讀博士三個階段，他分享，從小愛吃各式甜點蛋糕，體重直直升也不以為意，直到高中為了參加聯誼、追女生，開始注重外表，半年瘦身20公斤，醫學院畢業進入醫院工作後，壓力大加上輪班，生活作息混亂，更經常在下班後和同事相約喝酒、吃宵夜，導致體重快速反彈猶如吹氣球，一口氣又胖回至82公斤。直至準備拍婚紗照時，才發現西裝褲已經完全穿不下又開始減重。
「婚後有小孩就又開始管不住嘴了」陳威龍坦言，婚後不只當上主治醫師也重返校園攻讀博士，多重壓力下不只體重直線上升，就連尿酸、血糖也偏高，年僅35歲就經常痛風。一天晚上在實驗室，因突發胸悶、胸痛、急性心肌梗塞被緊急送醫，情況一度危及到發出病危通知，最後在加護病房住了一週，才轉至普通病房觀察。
鬼門關前走一遭，讓陳威龍意識到「吃」對健康的重大影響，他開始調整飲食習慣。從過去早餐愛吃麵包、中餐與晚餐都要有澱粉等大量精緻碳水化合物，逐漸轉為低碳飲食；近4年來，更是受到初日診所院長宋晏仁影響，進一步改為211餐盤，戒除精緻澱粉。
陳威龍分享，中午吃自助餐時，他會選擇大量青菜與雞胸肉，減少、甚至不吃米飯；晚餐時段，若有門診，前一晚會特別請太太準備雞胸肉再搭配醫院的素食便當，補充葉菜類和蛋白質。在家則以地中海飲食為主，如生菜沙拉佐橄欖油，攝取大量雞胸肉、魚類等優質蛋白質。陳威龍透露，「現在超市賣的小包白米，我們一家4口一個月都吃不完。」
不只正餐，陳威龍指出，以往他和太太到連鎖咖啡廳約會時，一定會點特大杯熱巧克力，但重生後，全部改為無糖豆漿，偶爾想放縱才會點杯糖分較少的卡布奇諾。
陳威龍笑說，以前不知道一杯大杯熱巧克力含糖量高達80g，相當於16顆方糖，一週還狂喝4杯以上，大病一場後才認真去了解食物的組成並深入研究減重的相關知識以及方法。
這次的生死關頭讓陳威龍醫師對健康有深刻醒悟，希望用自身經驗為更多肥胖者傳授正確減重觀念，了解追求健康的重要性。陳威龍強調，追求健康很重要，但找對方法更關鍵，呼籲大眾別把懊惱留在病床上。