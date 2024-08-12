單女逝留百萬房產！妹憂失「低收資格」不敢繼承　專家曝關鍵解套

鬼月心驚驚！年輕人要買房子？老司機曝五大原則：學會長輩不生氣

▲鬼月到來，台灣傳統禁忌多，專家表示，年輕人多加留意，可避免世代觀念衝突。（示意圖／21世紀不動產提供）
▲鬼月到來，台灣傳統禁忌多，專家表示，年輕人多加留意，可避免世代觀念衝突。（示意圖／21世紀不動產提供）

記者陳韋帆／綜合報導

鬼月傳統禁忌多，看屋、買屋又更多！21世紀不動產彙整資深仲介對於鬼月不動產買賣過程禁忌，從看屋到交屋共有五大原則。21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，「台灣長輩通常會忌諱在鬼月期間賞屋、簽約、交屋等，雖然不少年輕人不在意，但了解一下台灣傳統文化，或許可避免世代觀念衝突。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
鬼月不動產買賣五大原則

一、看屋

盡量中午一點前看房：避免晚上看房，因為白天陽氣較重。

進門前先敲門或按電鈴：如同入住飯店時先敲門，表示對無形力量的尊重。

攜帶趨吉避凶小物：例如紅包、五帝錢、平安符、粗鹽、艾草、十字架等。

進門後開窗、開燈、打開電風扇和空調：維持室內通風與全室明亮，驅散不好的氣息。

祭拜土地公：有些人會選擇在看屋或簽約前到當地的土地公廟祭拜，祈求保佑

二、簽約

可延後簽約日期：若買賣雙方都同意，可以延後至鬼月結束。

選擇農民曆上的吉日：參考宜「立券」、「交易」、「納財」的日子。

選在白天簽約：避免在晚上進行。

三、交屋

選在白天交屋：避免晚上交屋。

用大悲水淨宅：先至各大廟宇取大悲水，用3片樹葉沾大悲水，交屋當天灑在家中每個空間。

四、遷居

避免在農曆七月遷居：如需遷居，最好找擇日命理師擇吉日。

選在白天搬家：避免晚上搬家。

五、入厝　

先搬入米桶，米桶上貼上「滿字」紅紙，象徵財運福氣滿滿；在房子正中央擺設香爐或熱滾水，象徵「火光除障」。

邀請朋友參觀：特別是運勢高的朋友，以增添居家人氣與好運氣。

董家菱表示，雖然台灣人禁忌頗多，但成交與否，房價、物件狀況才是決定因素，正常情況下，屋主不會因鬼月而讓價，買方不需過多期待，不過，農曆七月正值炎炎夏日和颱風多雨季節，此時前往看房，可以檢查物件是否有滲水、漏水或積水等問題，甚至是房內是否有日照西曬等問題，幫助更實際地了解房子的狀況。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

單女逝留百萬房產！妹憂失「低收資格」不敢繼承　專家曝關鍵解套

雷炸永和「磁磚砸人」！這筆帳找誰討？專家曝關鍵：恐無語問蒼天

1km²擠3.75萬人！全台十大人口密集行政區　新北市「永和」再奪冠

淡水房子能買？才回漲又遇「股災」　淡水女王吐實：已是唯一選項

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選