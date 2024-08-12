鬼月心驚驚！年輕人要買房子？老司機曝五大原則：學會長輩不生氣

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一、看屋
盡量中午一點前看房：避免晚上看房，因為白天陽氣較重。
進門前先敲門或按電鈴：如同入住飯店時先敲門，表示對無形力量的尊重。
攜帶趨吉避凶小物：例如紅包、五帝錢、平安符、粗鹽、艾草、十字架等。
進門後開窗、開燈、打開電風扇和空調：維持室內通風與全室明亮，驅散不好的氣息。
祭拜土地公：有些人會選擇在看屋或簽約前到當地的土地公廟祭拜，祈求保佑
二、簽約
可延後簽約日期：若買賣雙方都同意，可以延後至鬼月結束。
選擇農民曆上的吉日：參考宜「立券」、「交易」、「納財」的日子。
選在白天簽約：避免在晚上進行。
三、交屋
選在白天交屋：避免晚上交屋。
用大悲水淨宅：先至各大廟宇取大悲水，用3片樹葉沾大悲水，交屋當天灑在家中每個空間。
四、遷居
避免在農曆七月遷居：如需遷居，最好找擇日命理師擇吉日。
選在白天搬家：避免晚上搬家。
五、入厝
先搬入米桶，米桶上貼上「滿字」紅紙，象徵財運福氣滿滿；在房子正中央擺設香爐或熱滾水，象徵「火光除障」。
邀請朋友參觀：特別是運勢高的朋友，以增添居家人氣與好運氣。
董家菱表示，雖然台灣人禁忌頗多，但成交與否，房價、物件狀況才是決定因素，正常情況下，屋主不會因鬼月而讓價，買方不需過多期待，不過，農曆七月正值炎炎夏日和颱風多雨季節，此時前往看房，可以檢查物件是否有滲水、漏水或積水等問題，甚至是房內是否有日照西曬等問題，幫助更實際地了解房子的狀況。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。