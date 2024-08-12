新青安淪「建商殺小白屠宰場」！投資客帥過頭曝：喊天價都能賣掉
新青安貸款從去年8月開辦以來，統計至今年6月底為止，共吸引超過6.5萬人搶上車買房，撥貸總金額高達6400多億元。然而隨著房價愈來愈高，新青安被點名是高房價禍首之一，政府推出精進版新青安打炒房，卻被又專家指助漲預售屋。知名投資客帥過頭近日更重砲抨擊，直言：「今年的房地產市場是我從來沒看過的『小白屠宰場』！」
記者徐銘穗/綜合報導
帥過頭日前受邀上財經節目暢談新青安，指出政府推房地合一2.0，投資客物件因此被強制得擺上5年才能動，加上「平均地權條例」修法也限制了投資客轉賣預售屋、利用公司行號買住宅，他直言：「中古屋、預售屋、開公司行號都不能玩，所以這一次房價上漲跟投資客完全無關。」
他進一步說明，投資客被打壓後，他原本預期房價會下跌，但政府拋出了新青安，「一堆本來買不起房的小白都來了」，後果當然就是房價上漲，小白們看到房價一直漲、一直漲，引發FOMO（Fear of Missing Out 縮寫，意指害怕錯過）買房潮，也讓預售市場只剩下建商跟小白。
帥過頭說，現在因為市場的房屋供應者只有建商一個，所以全台建商都紛紛開出天價，「建商跟小白對決，30萬的案子賣到38萬，下一案再開價40萬跳上去，今年的房地產市場是我從來沒看過的『小白屠宰場』，完全任人宰割」，造成建商現在一邊數鈔票、一邊把房子賣出去。
「新青安是建商屠殺小白」看法在PTT上引發討論，全場都點頭認同了，直言「沒錯啊！ 一堆亂開槓桿的到時候找不到盤子接，違約建商爽賺一波，拿出來繼續賣，這次本來就是要整投資客 政府銀行建商還是穩賺的」，也有人解讀，帥過頭認為此波新青安可能讓5年後房價往下跌。也有人認為，投資客去年就買好了，今年都是幫抬價的。