單女逝留百萬房產！妹憂失「低收資格」不敢繼承　專家曝關鍵解套

新青安淪「建商殺小白屠宰場」！投資客帥過頭曝：喊天價都能賣掉

▲帥過頭說台北房價比香港、新加玻、東京、首爾還低，只不過台灣薪水低到可憐。（圖／台灣房屋提供）
▲帥過頭說台北房價比香港、新加玻、東京、首爾還低，只不過台灣薪水低到可憐。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

新青安貸款從去年8月開辦以來，統計至今年6月底為止，共吸引超過6.5萬人搶上車買房，撥貸總金額高達6400多億元。然而隨著房價愈來愈高，新青安被點名是高房價禍首之一，政府推出精進版新青安打炒房，卻被又專家指助漲預售屋。知名投資客帥過頭近日更重砲抨擊，直言：「今年的房地產市場是我從來沒看過的『小白屠宰場』！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
帥過頭日前受邀上財經節目暢談新青安，指出政府推房地合一2.0，投資客物件因此被強制得擺上5年才能動，加上「平均地權條例」修法也限制了投資客轉賣預售屋、利用公司行號買住宅，他直言：「中古屋、預售屋、開公司行號都不能玩，所以這一次房價上漲跟投資客完全無關。

他進一步說明，投資客被打壓後，他原本預期房價會下跌，但政府拋出了新青安，「一堆本來買不起房的小白都來了」，後果當然就是房價上漲，小白們看到房價一直漲、一直漲，引發FOMO（Fear of Missing Out 縮寫，意指害怕錯過）買房潮，也讓預售市場只剩下建商跟小白。

▲帥過頭直言，此波房價上漲和投資客無關，新青安推出後讓房市只剩小白及建商，因小白怕房價愈來愈高搶買，形成如今建商屠殺小白局面。（圖／翻攝帥過頭臉書）
▲帥過頭直言，此波房價上漲和投資客無關，新青安推出後讓房市只剩小白及建商，因小白怕房價愈來愈高搶買，形成如今建商屠殺小白局面。（圖／翻攝帥過頭臉書）
帥過頭說，現在因為市場的房屋供應者只有建商一個，所以全台建商都紛紛開出天價，「建商跟小白對決，30萬的案子賣到38萬，下一案再開價40萬跳上去，今年的房地產市場是我從來沒看過的『小白屠宰場』，完全任人宰割」，造成建商現在一邊數鈔票、一邊把房子賣出去。

「新青安是建商屠殺小白」看法在PTT上引發討論，全場都點頭認同了，直言「沒錯啊！ 一堆亂開槓桿的到時候找不到盤子接，違約建商爽賺一波，拿出來繼續賣，這次本來就是要整投資客  政府銀行建商還是穩賺的」，也有人解讀，帥過頭認為此波新青安可能讓5年後房價往下跌。也有人認為，投資客去年就買好了，今年都是幫抬價的。

新青安地雷爆了？全台法拍量增一成「新北市最慘」　這群人翻車了

優質房客都上車新青安？新北房東驚「2~3房難出租」　內行揭真相

新青安「小白買房」5年後變犧牲品？ 專家：別怕！有無限轉貸大法

新青安占房貸4成「5年後割韭菜」撿便宜房？　專家笑：這點搞錯了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選