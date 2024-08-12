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奧運1600公尺接力美國雪恥了！「超強國家」遭震撼教育　國民傻眼

▲美國在巴黎奧運女子組1600公尺接力強勢奪下金牌，從第一棒開始就大幅度領先，最終還只差0.1秒打破紀錄。（圖/達志影像/美聯社）
▲美國在巴黎奧運女子組1600公尺接力強勢奪下金牌，從第一棒開始就大幅度領先，最終還只差0.1秒打破紀錄。（圖/達志影像/美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運順利落幕，在本屆賽事當中，田徑項目出現了許多反轉，像是美國在1600公尺混合接力遭到荷蘭隊第4變第1反超，就引起廣大討論，不過在日前1600公尺男子組、女子組決賽，美國都展現硬實力雪恥成功，雙雙奪下金牌。不過最讓人意外的，過去常常可以在奧運跑步項目奪下多面獎牌的牙買加，這本屆奧運卻失利，最終只能到1金3銀2銅的成績，且6面獎牌有4面由田賽而來，徑賽則沒有半面金牌，讓牙買加國民感到非常意外。

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巴黎奧運1600公尺接力話題超多！男女子組雙奪金牌雪恥了

這屆奧運在1600公尺接力的賽事上話題相當高，混雙4X400公尺接力率先登場，原本美國在預賽打破世界紀錄，被預設為奪金大熱門，沒想到決賽時，荷蘭隊最後一棒波爾（Femke Bol）上演驚奇逆轉，最後直線衝刺從第4名，兩步併成一步跑，最後成功超車美國的布朗（Kaylyn Brown），奪下金牌。

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▲美國在4X400公尺混合接力比賽上，被荷蘭最後一棒波爾（Femke Bol）上演驚奇逆轉超車，屈居銀牌。（圖/達志影像/美聯社）
後來男子4X400公尺接力上，美國大膽讓16歲的天才少年威爾森（Quincy Wilson）在預賽上場，而且還是跑首棒，結果美國隊開局落到第七名，幸好後續三位前輩諾伍德（Vernon Norwood）、布萊斯·戴蒙（Bryce Deadmon）、克里斯多福貝利（Christopher Bailey）發力讓美國隊以第三名進入決賽，最終男子組4X400公尺接力上，美國隊以2分54秒43的成績刷新奧運紀錄，強勢摘金。

而在女子組4X400公尺接力則完全毫無懸念，四位女選手從頭大幅領先到尾，其他國家只能爭取第二名的位置，美國隊在最後一棒的霍姆斯（Alexis Holmes）衝線時，成績3分15秒27，差點打破蘇聯於1988年寫下的3分15秒17的紀錄，只差0.1秒，美國終在男女組1600公尺接力發揮實力，雪恥失去的男女混合接力金牌。

▲美國接力。（圖/達志影像/美聯社）
▲美國在巴黎奧運男子組4X400公尺接力上，以2分54秒43的成績刷新奧運紀錄摘金。（圖/達志影像/美聯社）
巴黎奧運牙買加被震撼教育！創下近年田徑最差紀錄

然而在過去在奧運田徑賽都有好表現的牙買加，本屆巴黎奧運慘遭滑鐵盧，牙買加從2004年雅典奧運開始，每一屆都憑藉跑步的項目斬獲多面獎牌，然而在這屆巴黎奧運，僅獲得1金3銀2銅的成績，且唯一的金牌是由羅耶斯托納（Roje Stona）在鐵餅拿下，而6面獎牌中僅有2面是男子100米銀牌、男子110公尺跨欄銅牌，創下牙買加近6屆奧運會金牌數、獎牌總數、徑賽最差的紀錄。

牙買加在閃電「閃電」博爾特（Usain Bolt）之後，就落入徑賽苦無接班人的情況，反而是田賽在本屆異軍突起，斬獲4面獎牌，當中還包括牙買加史上第一面的鐵餅金牌。牙買加官方IG在奧運結束後也貼出戰果，不少國民紛紛留言：「這不是屬於牙買加的一年....」、「不敢置信這是我們的成績，但仍以國家隊為榮，下次再加油吧」、「雖然有點難接受這個事實，但牙買加下次奧運會更好的。」

▲4X100男子接力預賽，牙買加無緣晉級，隊員露出茫然的神情。（圖/達志影像/美聯社）
▲巴黎奧運4X100男子接力預賽，牙買加無緣晉級，隊員露出茫然的神情。（圖/達志影像/美聯社）
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▲牙買加最終僅獲得1金3銀2銅的成績，其中在徑賽項目只獲得1銀1銅，沒有金牌，是近6屆奧運最差成績。（圖/奧運官網）

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