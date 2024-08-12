3年貴6成！八大「房價暴漲」高鐵站　科技人士群聚最兇猛

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她進一步指出，新竹站是竹科人是傳統的自住、投資熱區，然而近年區域房地價快速攀漲，隨建商轉移目標至南二都後，不少竹科購屋族也隨之南下，故新竹、台南、高雄三大站也成為房價漲幅最高的區域。
事實上，這波科技、設廠漲勢不止步於新竹、南二都，如苗栗、彰化、雲林及嘉義等站，周邊成屋少，多為預售屋，故漲勢暫未展現在此次統計中，以嘉義站為例，受嘉科、台積電設廠利多帶動，預售屋漲勢亦相當驚人。
台灣房屋高鐵站前直營店店長楊樹寶指出，新竹站坐落的竹北，在竹科利多下，每年人口成長5千人，目前總人口已逾21萬，購屋需求持續攀升，然土地、房屋卻供給有限，讓新竹高鐵周邊成屋均價從2021年的3字頭，一路飆到接近6字頭。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南高鐵特區為「沙崙智慧綠能科學城」的核心重鎮，受惠三井Outlet挹注商圈機能活水，近年磁吸建商大舉開發推案已逾千戶，包括達麗國家強棒、佳展大展、晶悅首發等大案，完工後成交行情已站穩3字頭，由於台南高鐵屬於市郊的新興重劃區，早期推案量與房價基期均低，受新案帶動，漲幅也相對明顯。
左營站則是全台少數位於蛋黃市區的高鐵站，區域地段精華，房價水位本就屬於高段班，尤其左營高鐵特區，為距離台積電廠區最近的蛋黃商圈，近年受惠台積電設廠利多，未來更有左營高鐵科技之心188億元商辦開發案前景，產業建設紅利豐沛，更有利支撐房價持續上揚，區域新屋最高成交單價已坐4望5。
張旭嵐提醒，不少小資族以「時間換空間」原則購屋，惟重劃區機能成形至少需要10~20年時間，購屋時也應考量採買補充生活用品便利性，故也要預留一筆代步工具、如汽車的預算。
展望高鐵各站房市未來，她認為，目前苗栗、彰化、雲林及嘉義等站，因區域發展較緩慢，購屋需求仍相對和緩，但近年各站區的產業投資日盛，尤其嘉義站受嘉科建置、台積電設廠、華泰名品城落腳等多重利多帶動，房市價量齊揚，往後高鐵延伸的宜蘭、屏東，也可望隨著廠房完工，就業人口入住，為區域房市熱度增添柴火。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。