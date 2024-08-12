哪裡還有3字頭預售能買？北台灣13重劃區出線 這2區再晚買就沒了
隨著新青安放款狀況逐步加嚴，有些買方也漸漸把目光轉向預售屋，但很多人都在問，到底還能買哪裡？樂屋網統計北台灣7縣市，近一年預售屋均價不超過4字頭的重劃區，一共有13處出線，以桃園9處最多，新北3處、新竹1處。而單價前3名的重劃區中，前2名都有交通建設題材帶動房價，如鳳鳴重劃區、八德擴大重劃區等，預估不久後均價將站上4字頭。
記者徐銘穗/綜合報導
「鳳鳴重劃區」是此次榜上單價最高的區域，近1年平均價格來到每坪39.9萬元。樂屋網調研中心經理洪安怡指出，該區位於新北市鶯歌區邊界，除新北買盤外，也會吸引桃園市區、八德和龜山工業區的買方；在聯外交通上，鶯歌鳳鳴簡易車站工程進度已超過9成，預計今年11月底啟用，捷運三鶯線LB12鶯桃福德站更預計2025年完工，之後可銜接桃園捷運綠線，往台北的通勤時間也預計可縮短20分鐘，目前新建案最新成交價已普遍站上4字頭。
排名第二的「八德擴大重劃區」，同樣也有強勁的交通話題，洪安怡指出，該區有桃園捷運綠線G01站，區外的東北角也緊鄰G02站，預計2026年通車，此外，國道3號增設的八德交流道2030年完工後，也可望舒緩大湳交流道的車潮，聯外交通更加便利。
排名第三則是「大竹重劃區」，洪安怡表示，該區位於蘆竹、大園、中壢等交界處，往青埔、南崁、藝文特區等都不遠，生活機能也很完整，只是因為一直以來少有大型的建設亮點，而降低了討論度，隨著周遭房價不斷成長，當地也逐漸跟著補漲起來，目前預售屋均價每坪近35萬元。
此次上榜的13個重劃區，除了均價3字頭外，甚至有部分地區仍有2字頭的行情，但洪安怡也提醒，有些重劃區是因附近有工業區，小環境較差，或是地處偏遠，交通不便，生活機能也還沒建立起來，因而價格還在低點，買方入手前，還是得先多方評估，甚至考量未來的發展性，才能買到自己理想的房子。