銀行房貸拉緊報！傳「1行庫幾乎停收件」　高層認了：3原因縮銀根

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為何各銀行房貸全面緊縮，借房貸變好難？一家民營銀行高層坦言，最大關鍵是：今年房貸量衝太快了，如大水倒灌，一時無法消化，讓銀行內部房貸警示紅燈狂響，只能快刀斬。
據了解，原因幾乎聚焦在建商身上，因本身資金吃緊而增加對銀行先前「已准而未撥款」額度的動用，以及央行在2021年底第四波管制措施中，為了打建商養地，在選擇性信用管制措施要求建商買地最多18個月內要限期開工，這也使銀行對已有土融借款的建商，必須預留建融空間，這些都會排擠到新房貸業務，也因此才有行庫的「限貸令」，必須一路到年底才解禁。
據金管會到6月底統計，全體國銀房貸餘額10兆4873億元，光上半年就大增了5004億元，改寫史上同期最大量，更達到2023年一整年房貸增量6576億元的近八成，等於「做半年房貸，就快接近去年一整年」。
另外，最近台股不好，很多企業集團投資台股也被「套牢」，手頭資金更少，這時又得從銀行提出存款來應急，銀行高層憂心，這恐怕又使銀行承作房貸的限額壓力更大。
至於「限貸令」的執行，每家方式不一樣。另外，有二大公股金控旗下銀行，以及某大型民營金控旗下銀行，以及一家中小型民營銀行，則下令停禁止一般散戶，亦即非整批性分戶房貸的房貸進件，還有一家公股金控旗下銀行，倘若「散戶」房貸業務，僅限自家存款戶，另外整批性分戶房貸，僅限自家土建融案衍伸的才作。
另外三家大型民營金控旗下銀行，則要求旗下分行要向總行登記、排隊撥款，另外一家中大型民營金控旗下銀行，則要求從8月起持續二個月的房貸限貸令，而二家大型民營金控旗下的銀行，則要求必須提高房貸的報價，所謂的提高報價會用二種方式來進行，一是直接拉高利率至2.5%以上水準，另一則是拉高開辦手續費，例如從3千元，拉高至上萬元的行情。
上述的10多家銀行，有11家都為金控旗下的銀行，國銀高層指出，連有「富爸爸」撐腰的銀行，資金都很吃緊，更不用說個體戶銀行。高層也指出，銀行不會直接拒貸，但通常都會以高達2.5%以上的利率，或是僅6、7成的成數，讓客戶「知難而退」，只是客戶不知道，銀行內部已經通令「房貸限貸令」。
行庫高層坦言，因為銀行的房貸額度吃緊而產生的「限貸令」，這次是時間最久、牽動整個金融圈的範圍也最廣泛，以往銀行法第72條之2因為存款變少、大約只要1、2個月調整期，但現在可非如此，除了上述和建商相關的建融、周轉金動用等問題，主要原因還包括了三項。
第一個是上市櫃公司發股息把資金領出，使銀行的存款減少；第二個原因則是銀行的房貸放款已受到其他的企金業務風險排擠，尤其風險性資產在資本適足率計算時發現已達「滿水位」，在今年底更有美化財務指標的要求，因此壓縮房貸空間。
第三個原因則是現在的房價太高，所以每一個案子貸款金額都比以前高很多，尤其國銀高層發現，台中、嘉義、台南、高雄這些中南部都會區的房價暴漲，現在經常是「作一件抵過去三件。」這些原因，使整個金融圈房貸量能空前吃緊。