小心夏天住宅危機！3要點打造安全居家環境　「這4類」危險物別囤

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再來則是配置住警器、滅火器，為使火災發生初期及早被發現，住家應安裝住宅用火災警報器（簡稱住警器），民眾就能透過警報聲響立即因應，需設置的地點包括寢室、樓梯、走廊安裝偵煙式，廚房則用定溫式，住警器不需任何配線即可裝設，可於各實體、網路賣場購買，上頭一定要貼有消防安全中心和中華民國消防技術顧問基金會的內政部認可合格標籤，並於安裝後定時檢測、維護，滅火器適用於火災初期、災害尚未擴大前的緊急滅火，應擺放在醒目且方便取用的位置。
第三點是勿堆放危險易燃物品，如爆竹煙火、酒精、汽油、溶劑油等，都是容易燃燒的危險物品，應避免囤積於家中。
其實平常民眾也可以製作逃生地圖，在繪製的過程也可以查看住家大樓各個出入口、樓梯間、騎樓是否保持暢通、勿堆放雜物。而陽台、窗戶盡量不要加裝鐵窗，若要加裝必須留逃生出口，並熟記鑰匙位置和開鎖方式。
繪製家裡的平面圖時，要找出至少2個逃生出口（包括大門及窗戶），每個房間畫出2條不同方向的避難路線，共同決定逃生後的集合地點，並實際演練、確認計畫具體可行，且家中每位成員都熟悉內容（包含逃生出口鑰匙位置）。
認識火場大敵，平時準備好防火設備與工具，養成安全正確使用電器的習慣，並事先規劃逃生路線，除了有助遠離災難，假如不幸遇上火災，也較有機會脫困。