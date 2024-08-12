單女逝留百萬房產！妹憂失「低收資格」不敢繼承　專家曝關鍵解套

小心夏天住宅危機！3要點打造安全居家環境　「這4類」危險物別囤

▲打造居家環境時可以考慮使用耐燃建材。（圖／家庭消費中心攝）
▲打造居家環境時可以考慮使用耐燃建材。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

高溫天氣，引起不少祝融災情，沒人能預測何時會遇到火災，防火應從日常生活中做起， 時時檢視居家環境，減少容易發生意外的因子，熟知逃生路線，即使突然陷入危險狀態，也能提高活命的機率。

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首先，打造居家環境必備防火元素，第一點是要使用耐燃建材，隔間、天花板、地板選用耐燃材料，地毯、窗簾、布幕應使用有防燄標示者。

再來則是配置住警器、滅火器，為使火災發生初期及早被發現，住家應安裝住宅用火災警報器（簡稱住警器），民眾就能透過警報聲響立即因應，需設置的地點包括寢室、樓梯、走廊安裝偵煙式，廚房則用定溫式，住警器不需任何配線即可裝設，可於各實體、網路賣場購買，上頭一定要貼有消防安全中心和中華民國消防技術顧問基金會的內政部認可合格標籤，並於安裝後定時檢測、維護，滅火器適用於火災初期、災害尚未擴大前的緊急滅火，應擺放在醒目且方便取用的位置。

▲排除嚴重阻礙逃生動線之障礙後，再由消防局協助設置住警器，還給住民通暢逃生動線。（圖／高市府工務局提供）
▲住家大樓逃生門不要堆雜物，以免災後發生時不利逃生阻礙，也可加裝住警器增加逃生時間。圖為示意。（示意圖／高市府工務局提供）
第三點是勿堆放危險易燃物品，如爆竹煙火、酒精、汽油、溶劑油等，都是容易燃燒的危險物品，應避免囤積於家中。

其實平常民眾也可以製作逃生地圖，在繪製的過程也可以查看住家大樓各個出入口、樓梯間、騎樓是否保持暢通、勿堆放雜物。而陽台、窗戶盡量不要加裝鐵窗，若要加裝必須留逃生出口，並熟記鑰匙位置和開鎖方式。

繪製家裡的平面圖時，要找出至少2個逃生出口（包括大門及窗戶），每個房間畫出2條不同方向的避難路線，共同決定逃生後的集合地點，並實際演練、確認計畫具體可行，且家中每位成員都熟悉內容（包含逃生出口鑰匙位置）。

認識火場大敵，平時準備好防火設備與工具，養成安全正確使用電器的習慣，並事先規劃逃生路線，除了有助遠離災難，假如不幸遇上火災，也較有機會脫困。

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