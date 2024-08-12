林郁婷國小「嬰兒肥」肉臉照遭校方曝光！全網笑翻喊：拳頭在路上

林郁婷175公分被說是「男性特質」　唐從聖哭了：原來我是女生

▲唐從聖（左）看到有人說林郁婷（右）175公分是男性特質，讓他哭喊，「原來我是女生。」算是另類聲援林郁婷。（圖／翻攝自唐從聖臉書、美聯社／達志影像）
▲唐從聖（左）看到有人說林郁婷（右）175公分是男性特質，讓他哭喊，「原來我是女生。」算是另類聲援林郁婷。（圖／翻攝自唐從聖臉書、美聯社／達志影像）

記者李欣容／台北報導

2024巴黎奧運圓滿落幕，「台灣拳后」林郁婷不甩性別爭議，在金牌戰中以5:0戰勝波蘭小將Julia Szeremeta拿下金牌，而隨著比賽結束，許多曾經和她練習過、同班過或僅是一面之緣的人出來替林郁婷說話，告訴世人她一路走來有多不容易，但也有不少人暗酸，提出林郁婷有諸多符合男性的特質，其中包括身高有175公分這點，讓男星唐從聖另類聲援，「原來我是女生。」

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不甩對手小動作　林郁婷用實力摘金

巴黎奧運女子拳擊57公斤賽事「台灣拳后」林郁婷順利奪金，但她賽前就被捲入「性別爭議」風波，曾經對戰的保加利亞選手、烏茲別克選手以及土耳其選手都曾對她耍小動作，賽後對著觀眾席雙手比出「X」，暗指她們才是擁有「XX染色體」的女性，就連金牌戰對上的20歲波蘭女將Julia Szeremeta，也曾在個人IG出現一篇「最後一個爭奪金牌的女人」的貼文，雖然事後她澄清那篇文不是她發布的，是有人替她經營社群，領獎時也和林郁婷擁抱、握手，看似關係不錯，但賽後她的限動又出現一則「在一場不平等的比賽中贏得了銀牌」的文章，被網友說是雙面人。

▲唐從聖看到有人說林郁婷175公分是男性特質，讓他另類感傷。（圖／翻攝自臉書）
▲唐從聖看到有人說林郁婷175公分是男性特質，讓他另類感傷。（圖／翻攝自臉書）
175公分被說男性特徵　唐從聖不忍了！

不僅如此，林郁婷摘金後，各種奇妙言論出現，有人說她有喉結，也有人說她身高175公分，無疑是擁有「男性特徵」，男星唐從聖看了在臉書發文，簡短寫下一句，「據報導有女權團體說林郁婷『175公分的身高』優勢是『男性的特質』，我看了很難過，馬德里…原來我是女生。」讓165公分的他潸然淚下，另類的聲援文也引來網友回應，「從從姐好」、「女權團體用這麼低級的觀念來侵害女權，真是令人大開眼界」、「姐妹要一起去廁所補妝嗎」。

▲林郁婷在金牌戰面對20歲的波蘭女將Julia Szeremeta，3回合都打得相當輕鬆。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷在金牌戰面對20歲的波蘭女將Julia Szeremeta，3回合都打得相當輕鬆。（圖／中華奧會提供）
XY染色體能代表什麼？醫師解惑「驗賀爾蒙最準」

由於IBA國際拳總聲稱林郁婷有XY染色體，質疑她的性別，醫師界YouTuber「蒼藍鴿」也發影片替大眾解惑，事實上，確實有些女性擁有XY染色體，但為什麼還能是生理女性？取決於「Y」之中的「SRY基因」是否啟動，假設SRY基因失能，儘管是XY染色體還是會成長為女性，「這類人雖然有Y染色體，但是她的外觀、生殖器都是女性，賀爾蒙其實也是女性水準。」

至於檢驗染色體以及賀爾蒙檢測，哪一個才更符合運動賽事的公平性？蒼藍鴿也提及，賀爾蒙檢測是最準的，因為男性的睪固酮高於女性15倍，因此在肌肉量、運動表現普遍會比女性來得好，檢驗賀爾蒙，才能真正判別選手的肌肉強度落在哪一個性別的區間。

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