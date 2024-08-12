貝果咬一半驚見蟑螂！咖啡廳業者喊沒錢賠償 北市衛生局前往稽查
有網友在Google評論指出，日前訂購台北市內湖區一家咖啡廳「Reeds Cafe」的布魯藍莓貝果卻吃到蟑螂，但店家「有禮貌不得罪人的擺爛態度」讓他無奈給出一星評論；台北市衛生局今（12）日前往稽查，現場未見見病媒出沒，但查有食品作業場所有作業區牆面不潔、天花板油漆剝落跟冷藏庫棧板下方不潔缺失，已要求限期改善。
記者林莞茜／綜合報導
該名網友附上照片，可以見到貝果夾心中有蟑螂肢體，網友留言寫下「大家還敢去吃蟑螂的布魯藍莓貝果嗎」，並表示一開始店長有誠意解決，但輪到區經理賠償金額改來改去，最後回公司跟他自己都沒錢負擔，還告知不論做什麼決定都尊重，讓他直呼「就是一句有禮貌不得罪人的擺爛態度，一間公司賠償少許金額給吃到蟑螂的顧客真的是讓我覺得太不可思議」。
對此，台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，本（8）月8日派員前往稽查，現場未見病媒出沒，業者可出示定期病媒防治紀錄，但查有食品作業場所作業區牆面不潔、天花板油漆剝落跟冷藏庫棧板下方不潔缺失，因涉及硬體改善，已限業者於8月28日前改善完成。
林冠蓁說，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。另在賠償部分，她表示，業者已聯繫消費者處理退費事宜，如雙方仍有消費爭議相關問題，可至行政院消費者保護會線上申請調解，並下載表格填妥後傳真、郵寄或親洽台北市政府消費者服務中心辦理。