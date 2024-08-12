吉野家日式黑咖哩、唐揚雞！必吃菜單推薦　發票爽抽東京來回機票

我是廣告 請繼續往下閱讀
推薦重口味的粉絲有機會可試試和風黑咖哩、日式唐揚雞黑咖哩、牛/豚肉黑咖哩、熔岩起司黑咖哩、鮮蔬黑咖哩、雞腿排黑咖哩、黃金鮭魚排黑咖哩、鹽麴雞排黑咖哩等9款菜色，即日起全台39間吉野家門市開賣，價格落在125元至270元之間。
而「日式唐揚雞」主打厚實肉質的去骨雞腿肉塊，佐以加入大量生薑的特製醬汁， 再經過48小時醃製入味，仔細裹上特製粉末後、油炸成外酥內嫩的口感，搭配一等台灣米香Q白飯。推薦日式唐揚雞丼、日式唐揚雞&牛/豚肉雙寶、日式唐揚雞&照燒雞腿排雙寶等菜色。
台灣也引進了日本吉野家最新店型C&C（Cooking & Comfort）的前置準備，以第一家C&C門市的館前店舉例，店面設有自助點餐機、也能掃描QRCode點餐，用餐空間還將提供USB插座，讓消費者能享受更舒適環境；評估新店型效益後、並觀察適合的店面標的，今年預計將有可能再展店一至兩家C&C門市。
即日起至9月30日，吉野家還與台灣PAY合作超值優惠活動，凡點選「台灣PAY套餐」並使用台灣PAY結帳付款，可享優惠價170元（原價255元）。吉野家「和風美食季 好運大驚喜」活動，每週都有不同主題的美食優惠，有機會獲得「85折優惠券」；8月15日至9月11日，消費指定商品日式黑咖哩或日式唐揚雞系列，滿額200元到台灣吉野家官網登錄發票還能參加抽獎，最大獎「東京雙人來回機票」、iPad 10及多種美食無料券等。
另外，爭鮮大胃王今年竟然開吃巨無霸豪華海景丼！除了爭鮮迴轉壽司開放多人「組隊」參加「爭鮮3對3壽司疊疊樂」團體賽，限時挑戰30分鐘內完食滿60盤可獲得「300元抵用券」，突破單店單日最高盤數加碼再獲「1200元抵用券」；活動期間全台最高盤數之前三名，再依序拿獎金6萬、3萬、1萬元；MAGiC TOUCH則挑戰快食「巨無霸豪華海景丼」，活動由1個人或最多4人組隊參賽，於20分鐘內完食成功「免費」、30分鐘內完食「半價」優惠，超過30分鐘者或未完食都算「挑戰失敗」無優惠；活動期間完食時間最短者「再賺3萬元」獎金。