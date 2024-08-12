爭鮮大胃王報名！免費吃8公斤超巨海鮮丼　3對3組隊送13萬總獎金

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📌爭鮮迴轉壽司：3對3壽司疊疊樂！10萬獎金吃起來
爭鮮迴轉壽司即日起至9月5日週一～週四下午14:00-17:00，於指定門市門市現場報名內用，需3人共同組隊參加，限時30分鐘內挑戰完食最高盤數。滿60盤的隊伍可獲得「300元抵用券」；突破單店單日最高盤數的隊伍，加碼再獲得「1200元抵用券」。活動結束後，將統計8月12日至9月5日期間，全台最高盤數之隊伍，前三名依序再拿獎金6萬、3萬、1萬元。
◾️爭鮮「3對3壽司疊疊樂」參加辦法
時間：8月12日(一)～9月5日(四)，期間平日週一至週四（14:00-17:00）內用限定、限時30分鐘（期間不得離席）
對象：須年滿16歲始得參加，滿16歲未滿18歲其報名表須法定代理人簽名
報名方式：請至門市填寫報名表，須三人組隊報名
活動方式：
1、消費滿60盤每組獲得300元抵用券，活動期間突破單店單日最高盤數每組獲得1200元抵用券 *抵用券使用期限9/9(一)至9/30(一)，使用規範以券面說明為準。
2、活動結束後，全台最高盤數可獲得獎金(第一名：6萬、第二名：3萬、第三名：1萬)。
3、參與活動門市為台大店、花蓮吉安店、府中店、土城店、新店二店、楊梅愛買店、西屯特力屋店、草屯店、高工店、大灣店、三多店、楠梓店、屏東店。
4、爭鮮保留活動解釋及隨時變更、修改與終止之權利。活動方式、注意事項、限制以及後續領獎方式等，以爭鮮公司官網公告為主。
📌MAGiC TOUCH：快食「巨無霸豪華海景丼」！3萬獎金爭霸賽
MAGiC TOUCH超狂打造重達8公斤的「巨無霸豪華海景丼」，以直徑45公分的壽司桶，裝滿海膽、扇貝、鮮蝦、鮭魚肚、鮪魚、松葉蟹肉絲、鮭魚卵、章魚、海灣貝、等超過10樣海鮮的丼飯，價值2988元還可以搭配享用海帶鮮魚味噌湯無限續加。活動可由1個人或最多4人組隊參賽挑戰「快食」，於20分鐘內完食成功即享「免費」資格、30分鐘內完食「半價」優惠，超過30分鐘者或未完食都算「挑戰失敗」則無優惠；活動期間內，完食時間最短者「再賺3萬元」獎金！
◾️MAGiC TOUCH「快食巨無霸豪華海景丼」參加辦法
時間：8月19日(一)～8月30日(五)，期間平日週一至週五16:30、18:30、20:30，每時段共4組
對象：須年滿16歲始得參加，滿16歲未滿18歲其報名表須法定代理人簽名。參賽資格為個人或團體報名皆可，團體人數上限為4人，參賽者需年滿16歲且身體健康，並無特殊飲食限制
地點：MAGiC TOUCH台北林森店
報名方式：8月12日(一)～8月27日(二)填寫線上報名表單
活動方式：
1、參賽者於30分鐘內，必須完食指定的「巨無霸豪華海景丼」重達8公斤（市值2988元）；8月19日(一)～8月30日(五)活動期間內，完食時間最短者可獲得3萬元獎金，將於活動結束後官網公布冠軍資訊。
2、付費基準：20分鐘內完食「免費」、30分鐘內完食「半價」，30分鐘以上或未完食「需支付全額2988元」。
3、爭鮮保留活動解釋及隨時變更、修改與終止之權利。活動方式以爭鮮公司官網公告為主。
4、挑戰消費金額還能參加爭鮮TW APP會員「盛夏南洋送你出國趣」活動，有機會抽中「富國島、峴港、曼谷雙人來回機票」。
另外，藏壽司攜手UNIQLO在日本打造的「ユニくらUNIKURA」UTme! 印花系列聯名也來台灣了，即日起至全台藏壽司，當日單筆消費滿1000元並追蹤官方社群，就有機會獲得「UNIKURA 限定文件夾」全台限量1萬7千份，數量有限，送完為止；還特別將 UNIKURA UTme! 印花系列 T-Shirt 和托特包，原封不動空運來台，除藏壽司經典品項等兩款設計，即日起也可於UNIQLO四間指定店舖獨家販售「