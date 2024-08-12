捷運環狀線「徐匯中學」聯開案公開！規劃27樓共構宅　總銷逾26億

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袁如瑩說明，北環段第2案同在集賢路上，距至徐匯中學站僅100公尺，區位很好，為北環段與新蘆線交會，搭捷運6分鐘、過3站就到大同區，開車過橋就到台北市，基地面30米集賢路，雙面臨路，1樓可規劃零售店舖，3至27樓可規劃作為住宅使用，料將受首購、年輕人青睞，不過，最終開發樣貌，得標開發商仍可調整。
仲量聯行副總經理鄭佩琪說明，捷運設施委建部分為B4~2樓，總樓地板1526坪，屬捷運設施委託投資人興建部分約1018坪，委建費用約4.5億元，期程為2029年第4季要完成電梯、電扶梯機坑及冷卻水塔廠等捷運設施空間興建。
在周遭住宅行情部分，鄭佩琪指出，基地所屬徐匯中學商圈預售行情每坪55~66萬元，初步規劃3~27樓為2~3房小宅，1樓為62坪雙店面，每坪造價估23.96萬元，未來興建完工後的捷運共構宅，住宅每坪單價估61萬元，但依樓層高低而異，店面估每坪90萬元，總銷預估26.54億元。
鄭佩琪說明，此案希望九月中有機會可以公告，通案5個月準備期間，明年第一季收件截止後開始評選相關作業。她提醒，此案投資人應取得綠建築標章，實際招商資格、條件等，仍應以正式公告招商文件為準。
新北蘆洲8字頭成交新高價已公開 實價最高1坪82.6萬元
新北房價持續往上，與台北市僅一橋之隔的新北市蘆洲區，今年4月傳出中央路、近捷運三民高中站的新案「新樸王樣」開價均價85萬元，被形容「沒有最貴，只有更貴」引發熱議。如今，最新實價登錄揭露，截至今天為止，6月已公開10筆8字頭實價交易，都是中央路上的「新樸王樣」，成交單價在80萬~82.6萬。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。