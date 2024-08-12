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捷運環狀線「徐匯中學」聯開案公開！規劃27樓共構宅　總銷逾26億

▲台北捷運環狀線北環段「Y21徐匯中學站」聯開案今（12）舉行招商說明會，340坪基地現為車麗屋，容積上限900%。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台北捷運環狀線北環段「Y21徐匯中學站」聯開案今（12）舉行招商說明會，340坪基地現為車麗屋，容積上限900%。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台北捷運共構宅有機會再添一棟！臺北捷運局今（12）午舉行「北環段Y21站捷運開發區2土地開發案招商說明會」，吸引達麗、昇陽、中工等18家建商、開發商到場。基地地址位在新北市蘆洲區集賢路上，未來將有中和新蘆線、環狀線北環段雙捷運，地段極佳。協助規劃的仲量聯行指出，基地面積約340坪，現為汽車百貨賣場，初步規劃可興建27樓高捷運共構宅，容積上限900%，預估投資總金額約10.44億元，總銷估超過26億元，預計今年第3季公告徵求投資人。

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北環段Y21站土地開發案基地（重陽段232地號）位於蘆洲區集賢路上，面積約340坪，預估可興建地上27層、地下4層，興建總樓地板面積預估約4300坪之捷運共構大樓。臺北市捷運局聯合開發處處長袁如瑩指出，北環段預計在2031年通車，全段預計推4處招商基地，第一案基地同在集賢路上，目前已有廠商投標，預計下個月評選。

袁如瑩說明，北環段第2案同在集賢路上，距至徐匯中學站僅100公尺，區位很好，為北環段與新蘆線交會，搭捷運6分鐘、過3站就到大同區，開車過橋就到台北市，基地面30米集賢路，雙面臨路，1樓可規劃零售店舖，3至27樓可規劃作為住宅使用，料將受首購、年輕人青睞，不過，最終開發樣貌，得標開發商仍可調整。

▲北環段Y21聯開案基地位置距新蘆線徐匯中學捷運站僅100公尺，周邊生活機能完善。（圖／仲量聯行提供）
▲北環段Y21聯開案基地位置距新蘆線徐匯中學捷運站僅100公尺，周邊生活機能完善。（圖／仲量聯行提供）
仲量聯行副總經理鄭佩琪說明，捷運設施委建部分為B4~2樓，總樓地板1526坪，屬捷運設施委託投資人興建部分約1018坪，委建費用約4.5億元，期程為2029年第4季要完成電梯、電扶梯機坑及冷卻水塔廠等捷運設施空間興建。

在周遭住宅行情部分，鄭佩琪指出，基地所屬徐匯中學商圈預售行情每坪55~66萬元，初步規劃3~27樓為2~3房小宅，1樓為62坪雙店面，每坪造價估23.96萬元，未來興建完工後的捷運共構宅，住宅每坪單價估61萬元，但依樓層高低而異，店面估每坪90萬元，總銷預估26.54億元。

鄭佩琪說明，此案希望九月中有機會可以公告，通案5個月準備期間，明年第一季收件截止後開始評選相關作業。她提醒，此案投資人應取得綠建築標章，實際招商資格、條件等，仍應以正式公告招商文件為準。

▲徐匯中學商圈預售行情每坪55~66萬元。（圖／仲量聯行提供）
▲徐匯中學商圈預售行情每坪55~66萬元。（圖／仲量聯行提供）
新北蘆洲8字頭成交新高價已公開　實價最高1坪82.6萬元

新北房價持續往上，與台北市僅一橋之隔的新北市蘆洲區，今年4月傳出中央路、近捷運三民高中站的新案「新樸王樣」開價均價85萬元，被形容「沒有最貴，只有更貴」引發熱議。如今，最新實價登錄揭露，截至今天為止，6月已公開10筆8字頭實價交易，都是中央路上的「新樸王樣」，成交單價在80萬~82.6萬。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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