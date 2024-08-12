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林郁婷奪金！獎金2千萬該怎花？專家直言：當「鶯歌」包租婆最讚

▲林郁婷為台灣奪下一金，專家指出，身為鶯歌女兒的她，將獎金用於鶯歌置產，保值又抗通膨。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷為台灣奪下一金，專家指出，身為鶯歌女兒的她，將獎金用於鶯歌置產，保值又抗通膨。（圖／中華奧會提供）

記者陳韋帆／綜合報導

鶯歌的女兒、林郁婷拿下奧運拳擊金牌，締造台灣奧運拳擊賽史首面金牌紀錄，同時也獲得高達2000萬國光獎金，這筆錢應該如何使用最好呢？

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中信房屋研展室副理莊思敏接受《NOWnews》訪問表示，「房地產始終是抗通膨保值的最佳方式，又可在熟悉的環境中穩定收租，而林郁婷老家鶯歌其實就是最佳選擇，資產配置完成後，就可以安心作育英才或過退休生活了。」

根據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，在奧運當中奪得金牌可以得2000萬、銀牌700萬、銅牌500萬，請領的方式分為一次領取，或者是終身月俸的方式，如果選擇終身月俸，金銀銅牌依序每月可領12.5萬、3.8萬、2.4萬。

▲鳳鳴重劃區是鶯歌近年來房市熱區，近一年房價漲幅上漲了9.47%，平均成交單價來到每坪40.21萬元。（圖／翻攝Google評價）
▲莊思敏指出，目前鶯歌房市最熱絡的區域，主要是鳳鳴車站周邊及捷運三鶯線沿線區域。（圖／翻攝Google評價）
莊思敏表示，鶯歌隨「鳳鳴車站、捷運三鶯線」利多發酵，近年房價不斷攀升，5年內新成屋均單價37萬/坪、中古屋28.2萬/坪，相較5年前約有6成漲幅，由於房價基期仍低，估計三鶯線完工後，將再度迎來慶祝行情。

她說明，根據台灣過去50年經驗，評估通膨及房價狀況，其實林郁婷無論是一次領2000萬或月領12.5萬，選擇當包租婆是最好的選擇，目前鶯歌總價帶約落在1000~1500萬，買1間之後，林郁婷手頭還能留有一筆流動資金。

莊思敏進一步指出，倘若林郁婷選擇在鶯歌當包租婆，以出租年投報率2.5%換算，月租金約2.2~2.8萬，穩定收租又獲得抗通膨保障，未來享有增值空間。

最後，她提醒，運動選手由於長期接受高強度訓練，職業生涯通常遠比一般上班族較短，即使從事教練職，也有不穩定、相對低薪等問題，建議趁早進行人生規劃，避免年邁時因通膨怪獸而苦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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