市售高蛋白粉食品標示有缺失！違反食安法 迪卡儂、活沛多不合格
近年來國人日漸重視健身及健康，不只運動健身者，亦有年長者會選擇高蛋白粉補充蛋白質，為維護消費者權益，行政院消費者保護處於今（2023）年3、4月間，購樣20件市售高蛋白粉進行品質檢測及標示查核，其中品質檢測部分全數符合規定；標示查核部分，蛋白質含量營養標示全數符合規定，而食品標示有7件不符合規定，已由地方衛生機關依法裁罰並要求業者改善完畢。
記者林莞茜／綜合報導
鑑於目前市面上此類產品豐富多樣、口味眾多，行政院消保處為瞭解市售高蛋白粉品質及標示情形，於今年3、4月間，分別在實體商店及網路平台購樣20件市售商品進行「品質檢測」，檢測項目包括「總黃麴毒素」、「金黃色葡萄球菌」及「沙門氏菌」檢測，「標示查核」則包括「蛋白質含量營養標示」及「食品標示」。
消保處表示，在品質檢測部分，「總黃麴毒素」、「金黃色葡萄球菌」及「沙門氏菌」檢測，全數符合規定；蛋白質含量營養標示部分也全數符合規定。
在食品標示部分，計7件不符規定，缺失態樣包括未標示負責(製造)廠商、宣稱之營養素非屬「需適量攝取」或「可補充攝取」之營養素、將包裝宣稱之營養素列於營養標示、外包裝宣稱有不實、誇張或易生誤解之情形和營養標示下方標示未加註「*參考值未訂定」文字。
消保處指出，本次查核發現食品標示不符規定部分，衛生福利部食品藥物管理署除請地方衛生機關依法裁罰外，並要求業者完成改善在案。
行政院消保處提醒消費者，選購高蛋白食品時，應注意製造或進口廠商名稱及地址、產地、成分、有效日期及營養標示等資訊是否清楚完整，如包裝上宣稱之營養素未列於營養標示或外包裝宣稱有不實、誇張或易生誤解之情形，皆屬標示不合格；另外，補充高蛋白食品前，可以參考衛生福利部國民健康署公布之「國人膳食營養素參考攝取量」，來評估飲食中的蛋白質攝取量是否已達到每日所需。