獨／窮比鬼可怕？台北「三大凶宅」1年買賣破百次　酒店女曝實情

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從事八大行業的S小姐（化名）接受《NOWnews》訪問表示，中山區為台北特種行業聚集地，早期設立不少套房，被用作「一樓一鳳」使用，也有部分豪客，為博紅顏一笑，出手就是送套房，所以區域套房型產品林立。
她進一步指出，三大凶宅中，除了錦新大樓曾發生火災事件外，主要還有許多小姐就近被「金屋藏嬌」，然而酒客卻只是逢場作戲，當然，有時候角色也會交換，但就是因為這樣，相對容易發生輕生、兇殺等事件。
至於房屋交易頻繁，S小姐說，「其實早期也有不少客人送小姐房子，小姐轉售換現金的情況，只是現在就比較少聽到，畢竟台北房價一直上漲，也相對壓縮了客人消費力，不過，相對現在許多新建案套房，三大凶宅已經又老又舊，基本上也不太會是客戶的送禮選項了！」
全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，三大凶宅價格約區域單價5~7折，對於許多初入茅廬的房東來說相對輕鬆，以「錦新大樓」7坪套房為例，免4百萬即可入手，且租金收益也不錯，高達4.5%，確實相當吸引人。
不過，他也提醒，三大凶宅畢竟凶名在外，無論是自用或投資，未來接手買盤都相當有限，銀行對於凶宅貸款通常也相對嚴謹，況且社區屋齡大多已高，維護修繕費用勢必不低，購屋前應謹慎再三評估。
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