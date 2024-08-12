銀行房貸拉緊報！傳「1行庫幾乎停收件」　高層認了：3原因縮銀根

台灣史上罕見！銀行鬧錢荒、「房貸排隊潮」湧現　信義房屋曝主因

▲不少銀行「不動產放貸比」逼近滿水位，信義房屋經理曾敬德推估，主要與短期內房價大漲、買賣大增有關。（示意圖與本文無關／記者徐銘穗攝）
▲不少銀行「不動產放貸比」逼近滿水位，信義房屋經理曾敬德推估，主要與短期內房價大漲、買賣大增有關。（示意圖與本文無關／記者徐銘穗攝）

記者陳韋帆／綜合報導

房貸越來越困難了！多家公司股銀行「不動產放貸比」逼近警戒線，不少購屋族出現房貸「排隊等放款」情況。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這樣的情況在台灣史上相當罕見，事實上買賣移轉棟數尚未創歷史新高，主要與短期內房價大漲、大量買賣有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據金管會資料，截至今年6月，全體國銀房貸餘額10兆4,873億、半年大增5,004億，創史上同期最高，且多家行庫、民銀，已逼近《銀行法》72-2條「不動產放貸比」28%內部警戒水位。市場也同步傳出「房貸、土建融」難度恐變高等消息。

曾敬德表示，目前銀行已出現一些罕見情況，如預售屋整批房貸部分，銀行進行「房貸條件調整」、「僅保留部分名額」等，導致新成屋交屋，購屋族只能自行尋找熟悉銀行重新評估。

今年買賣移轉棟數有機會挑戰36萬棟，但其實這買氣尚未達到高峰，回顧2004~2007年，連年移轉棟數皆破40萬棟，也從未鬧房貸錢荒。

他推估，目前房貸開始緊縮，主要與房價大漲有關，畢竟房價上漲，單筆房貸金額也隨之攀升，今年Q1平均房貸金額977萬，2010年Q1則是542萬，大漲1.8倍，相當驚人。

曾敬德說，觀察「股票質押」情況，可得知市場資金是否吃緊，因為購屋人手頭若有股票，為籌措資金，第一步想到的就是「股票質押」，而且目前還有部分預售屋購屋族，擔憂貸款成數不足，盼望建商不要蓋太快。

他指出，目前不少公股銀放款態度相對保守，估計將有不少案件將湧入上有額度的民營銀行，但過幾個月後，可能額度也將陸續滿水位。

曾敬德建議，購屋預售屋，尚未交屋的購屋人，應趁早盡量籌措房屋總價3成資金，作為頭期款，以備不時之需；至於有購屋計畫，尚未購屋者，建議重新盤點手頭資金，確認無虞後再出手。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

獨／窮比鬼可怕？台北「三大凶宅」1年買賣破百次　酒店女曝實情

林郁婷奪金！獎金2千萬該怎花？專家直言：當「鶯歌」包租婆最讚

3年貴6成！八大「房價暴漲」高鐵站　科技人士群聚最兇猛

鬼月心驚驚！年輕人要買房子？老司機曝五大原則：學會長輩不生氣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生