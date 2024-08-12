台灣史上罕見！銀行鬧錢荒、「房貸排隊潮」湧現　信義房屋曝主因

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曾敬德表示，目前銀行已出現一些罕見情況，如預售屋整批房貸部分，銀行進行「房貸條件調整」、「僅保留部分名額」等，導致新成屋交屋，購屋族只能自行尋找熟悉銀行重新評估。
今年買賣移轉棟數有機會挑戰36萬棟，但其實這買氣尚未達到高峰，回顧2004~2007年，連年移轉棟數皆破40萬棟，也從未鬧房貸錢荒。
他推估，目前房貸開始緊縮，主要與房價大漲有關，畢竟房價上漲，單筆房貸金額也隨之攀升，今年Q1平均房貸金額977萬，2010年Q1則是542萬，大漲1.8倍，相當驚人。
曾敬德說，觀察「股票質押」情況，可得知市場資金是否吃緊，因為購屋人手頭若有股票，為籌措資金，第一步想到的就是「股票質押」，而且目前還有部分預售屋購屋族，擔憂貸款成數不足，盼望建商不要蓋太快。
他指出，目前不少公股銀放款態度相對保守，估計將有不少案件將湧入上有額度的民營銀行，但過幾個月後，可能額度也將陸續滿水位。
曾敬德建議，購屋預售屋，尚未交屋的購屋人，應趁早盡量籌措房屋總價3成資金，作為頭期款，以備不時之需；至於有購屋計畫，尚未購屋者，建議重新盤點手頭資金，確認無虞後再出手。
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